Diakité au PSG, le transfert de l'été pour 40 ME

Par Corentin Facy

Eblouissant avec Lille cette saison, Bafodé Diakité est dans le viseur de Bournemouth. Le club nordiste réclame 40 millions d’euros pour son défenseur central, sur lequel le PSG ferait bien de se jeter.

Bafodé Diakité est sans aucun doute l’un des joueurs qui va animer le mercato en Ligue 1 cet été. Il faut dire que le défenseur central de Lille sort d’une très grosse saison, et son profil a déjà attiré plusieurs clubs en Premier League. Sunderland et Bournemouth ont déjà transmis des offres à Lille, toutes refusées jusqu’à présent. A date, les clubs anglais ont offert moins de 30 millions d’euros aux Dogues, qui réclament eux 40 millions d’euros. Un prix abordable pour le Paris Saint-Germain, qui ferait bien de se jeter sur cette formidable opportunité de marché selon David Gluzman.

Pour le consultant de RMC, l’ancien international espoirs français coche toutes les cases pour venir renforcer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. D’autant qu’en plus de pouvoir briller en défense centrale, Bafodé Diakité pourrait en plus devenir la doublure d’Achraf Hakimi, bien seul dans son couloir droit au PSG et qui ne pourra sans doute pas enchaîner une seconde saison à plus de 60 matchs sans risquer une blessure.

Diakité, le joueur parfait pour le PSG au mercato

« Mon idée, c'est la 'bayernisation' du PSG. C’est mon dada, ce n’est pas franciser pour franciser le PSG mais pour des joueurs adaptables immédiatement, il faut regarder déjà sur le plan domestique ce qu’on peut faire. Ca peut aussi bénéficier à l’équipe de France. Récemment, ça a bien réussi avec Désiré Doué et Bradley Barcola. Ca ne me choque pas du tout, en plus pour redistribuer de l’argent aux autres clubs de Ligue 1, que le PSG recrute en payant le juste prix les plus gros talents du championnat de France. J’irais sur Diakité. De toute façon, tu ne peux pas doubler efficacement Hakimi et Nuno Mendes » détaille David Gluzman avant de poursuivre.

« Ce sont des joueurs qui ont des profils tellement particuliers que les doubler poste pour poste, ce serait gâcher de l’argent. Zabarnyi évidemment, il peut jouer haut, c’est un bon relanceur, beaucoup de physique, il sait gérer la profondeur. Mais en plus de lui, je prends Diakité qui peut jouer central ou latéral droit. Il a l’expérience de la Ligue des Champions, il a eu des responsabilités à Lille et en équipe de France Espoirs » a lancé le consultant de l’After Foot, qui aimerait voir le PSG recruter à la fois Zabarnyi et Diakité. Deux arrivées qui, cumulées, coûteraient plus de 100 millions d’euros à Paris.