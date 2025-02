Des joueurs en balade, le PSG rappelé à l’ordre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire à Toulouse (0-1) samedi, le Paris Saint-Germain n’a pas totalement convaincu dans le jeu. Walid Acherchour a repéré un manque d’implication chez certains joueurs parisiens.

De retour à un très bon niveau ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain doit à nouveau composer avec une certaine exigence. La courte victoire à Toulouse n’a pas reflété les progrès constatés depuis quelques rencontres. Du coup, les commentaires négatifs refont surface. Les critiques viennent effectivement de Walid Acherchour qui a dénoncé un manque d’implication chez certains joueurs au Stadium.

« Bien évidemment que ce qu'a fait le PSG, gagner sans forcer alors qu'ils auraient même pu gagner 2 ou 3-0, et tu peux ajouter le poteau de Désiré Doué, on peut s'en satisfaire. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est assez logique, a d’abord commenté l’observateur de DAZN. Maintenant, moi ce qui me dérange, ce sont les performances individuelles. Tu as gagné 3-0 contre Brest, tu va sûrement te qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tu t'appelles le PSG… »

Doué, Barcola, Kvaratskhelia...

« Moi j'ai vu des joueurs un peu trottiner, être en gestion et ce ne sont pas des joueurs qui ont 400 matchs de Ligue 1, ce ne sont pas des joueurs qui ont gagné deux Coupes du monde et une Ligue des Champions… Ce sont des joueurs qui ont encore à prouver, s’est étonné le spécialiste. Je pense à des joueurs que j'aime beaucoup, je pense à un Désiré Doué, je pense à un Bradley Barcola, je pense à un joueur qui vient d'arriver comme Kvaratskhelia qui doit faire beaucoup plus que ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé au PSG, je pense à un Lucas Hernandez qui doit se remettre au niveau et je l'ai parfois trouvé un peu inquiétant sur la première période. »

« Ce sont plus les performances individuelles qui m'ont dérangé, c'était un peu au petit trot. Ils n'ont pas voulu se faire mal. Bien évidemment, on va bien dormir la nuit parce qu'ils ont gagné 1-0 contre Toulouse et ils font une saison exceptionnelle pour l'instant. Mais on a le droit de dire que quand on voit le match, il y a deux-trois individualités dont on attendait mieux », a conclu Walid Acherchour.