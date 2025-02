Dembélé meilleur joueur du monde, le PSG savoure

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un nouveau doublé ce vendredi soir face à l’AS Monaco (4-1), Ousmane Dembélé fait actuellement partie des meilleurs joueurs du monde.

Meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment, Ousmane Dembélé a accentué ce vendredi son avance sur l’attaquant marseillais Mason Greenwood. Auteur d’un doublé face à l’AS Monaco (4-1), l’ancien ailier du FC Barcelone brille de mille feux dans la capitale française. Désormais positionné dans un véritable rôle d’avant-centre par Luis Enrique, l’international tricolore du Paris Saint-Germain n’est pas loin d’être le meilleur joueur du monde actuellement. Sur le plan statistique, c’est le cas si l’on prend les chiffres depuis le début de l’année 2025.

13 - Ousmane Dembélé a inscrit son 13e but en 7 matches toutes compétitions confondues avec le Paris SG en 2025, c'est déjà autant que sur l’ensemble de l’année 2024 (en 42 rencontres). Injouable. #PSGASM pic.twitter.com/4dxY3tTYNu — OptaJean (@OptaJean) February 7, 2025

Et pour cause, depuis le mois de janvier, Ousmane Dembélé a déjà inscrit 13 buts, soit cinq de plus que son dauphin Lautaro Martinez, auteur de 8 buts avec l’Inter depuis le début de l’année civile. Auteur de deux triplés de suite contre Stuttgart puis Brest, Dembélé est dans une forme resplendissante et on se demande à présent jusqu’où il peut aller à ce nouveau poste. Petite statistique amusante à son sujet, avec 13 buts en 7 matchs en 2025, « Dembouz » a déjà égalé son record de l’année 2024 en 42 matchs. La preuve que le numéro dix du Paris Saint-Germain a définitivement changé de statut… et de dimension.

Ousmane Dembélé est le 9 qu’il manquait au #PSG et il faut aussi féliciter Luis Enrique👏🏿 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 7, 2025

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont d’ailleurs tous élogieux envers l’attaquant du PSG. « Dembele est actuellement le meilleur joueur du monde… soyons sérieux ! », « Littéralement le meilleur joueur du monde », « Meilleur joueur du monde en 2025 », « Si on m'avait dit ça, même il y a 3 semaines je ne l'aurais pas cru », « Donner lui son ballon d’Or » ou encore « Dembele > Messi au PSG » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où l’enflammade est totale au sujet d’un joueur qui n’en finit plus de nous surprendre.