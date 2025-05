Dembélé incapable de s’entraîner, le PSG s’affole

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Touché à l’ischio de la jambe droite, Ousmane Dembélé n’inspirait aucune inquiétude après la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal (victoire 0-1) mardi. Mais deux jours plus tard, le Paris Saint-Germain se préoccupe davantage de l’état de son attaquant annoncé incertain pour le match retour.

Le Paris Saint-Germain s’inquiète pour Ousmane Dembélé. En raison d’une douleur à l’ischio de la jambe droite, l’attaquant parisien avait interrompu sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal à la 70e minute. Pas de quoi alerter le coach Luis Enrique dans un premier temps. « Des nouvelles d'Ousmane Dembélé ? Non, je ne sais rien. Demain (mercredi) on fera les tests et on vous informera le moment venu, répondait l’Espagnol après la rencontre à l’Emirates Stadium. Mais ce n’est rien de grave. C’est quelque chose de très léger. Il y aura sûrement un doute pour le match retour. »

Dembélé seulement ménagé ?

Ces premières indications positives se confirmaient le lendemain puisque le Paris Saint-Germain, rassuré par l’état de son joueur, n’a pas jugé nécessaire de lui faire passer des examens médicaux. Mais les sensations d’Ousmane Dembélé ont apparemment évolué dans le mauvais sens. Car ce jeudi, nos confrères de RMC annoncent l’international tricolore incertain pour la demi-finale retour mercredi prochain. L’ancien ailier du FC Barcelone n’a pas participé à l’entraînement collectif deux jours après la rencontre en Angleterre.

❌🥶 INFO RMCSport : Dembélé absent à l'entraînement collectif ce jeudi et incertain pour PSG-Arsenal !



Il s’agirait d’une simple mesure de précaution de la part du staff, qui ne devrait pas aligner Ousmane Dembélé à Strasbourg samedi après-midi. Ce match de la 32e journée de Ligue 1 n’a pas vraiment d’enjeu pour le champion de France qui n’est plus invaincu depuis sa défaite contre Nice (1-3) vendredi dernier. Reste à savoir si cette période de repos suffira pour récupérer le buteur parisien à temps. Le Paris Saint-Germain, qui refuse de communiquer la gravité de la blessure, se montre confiant.