Dembélé fait peur, le Barça prie pour éviter le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Vendredi, le PSG connaîtra son adversaire pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Ce sera Liverpool ou Barcelone et en Espagne, on espère que le club catalan ne croisera pas la route d’Ousmane Dembélé.

Facile vainqueur du match aller (0-3), le Paris Saint-Germain n’a pas fait de sentiments avec le Stade Brestois mercredi en play-off retour de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont atomisé les Bretons (7-0) au Parc des Princes et ont largement validé leur qualification pour les 8es de finale. Vendredi midi, le PSG connaîtra son adversaire : Liverpool ou Barcelone. Luis Enrique a d’ores et déjà fait savoir qu’il préférait tomber sur les Reds, un tirage qui conviendrait parfaitement au Barça.

C'est l'homme en forme en ce moment : tous les buts d'Ousmane Dembélé en Ligue des champions cette saison ⚽️



Le 7ème but sera-t-il pour ce soir ? Réponse à 21H sur CANAL+FOOT 👀#PSGSB29 | #UCL pic.twitter.com/6ryFEJOhhO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2025

Et pour cause, le journal Sport, proche du club catalan, affirme dans son édition du jour que l’actuel leader de la Liga croise les doigts pour éviter d’affronter le Paris Saint-Germain. En cause, un homme qui terrifie par avance la presse espagnole : Ousmane Dembélé, auteur de 23 buts depuis le début de la saison et qui fait à présent office de danger numéro un pour les adversaires du PSG en Ligue 1 et en coupe d’Europe.

Le Barça redoute Ousmane Dembélé

« C’est actuellement l’un des joueurs les plus en forme en Europe » souligne le quotidien espagnol, qui qualifie de réelle « menace » l’international français, ex du Barça et qui aurait sans doute à coeur de briller face à son ancien club en cas d’opposition en 8e de finale de la Ligue des Champions. Rare joueur offensif du PSG à ne pas avoir marqué contre Brest mercredi soir, Ousmane Dembélé est assurément l’un des joueurs les plus redoutés en Europe à présent. Une sacrée revanche pour l’ancien Rennais, longtemps moqué pour son manque d’efficacité et dont le total de buts depuis le début de la saison force le respect et la crainte à présent.