Dembélé en fait son plan B, le PSG hausse le ton

Bientôt en fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé dispose d’une offre alléchante de la part du Paris Saint-Germain. Mais l’ailier français privilégie une prolongation en Catalogne et tarde à répondre à la proposition parisienne. Ce qui commence à agacer le club de la capitale.

Après le conflit cet hiver, Ousmane Dembélé et le FC Barcelone se réconcilient lentement mais sûrement. On se souvient que la direction souhaitait le mettre au placard jusqu’à la fin de la saison pour sanctionner sa gourmandise. Mais l’intervention de Xavi avait été décisive dans ce feuilleton. L’entraîneur du Barça refuse de se passer de son ailier en fin de contrat, et ce peu importe le contenu des discussions pour sa prolongation.

Le Barça soupçonne toujours le PSG

Quelques mois plus tard, force est de constater que le technicien a pris la bonne décision tant le Français joue un rôle majeur dans la deuxième partie de saison des Blaugrana. Son retour en forme a même incité les dirigeants à reprendre contact avec son agent Moussa Sissoko début avril. Et depuis, plusieurs réunions ont permis aux deux parties de se rapprocher. A tel point que Mundo Deportivo évoque désormais une tendance plutôt positive, malgré une méfiance vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Mais où en sont réellement Ousmane Dembélé et le champion de France ? Contrairement à ce que pense le Barça, il n’existerait aucun accord entre eux.

Le journaliste Toni Juanmarti révèle simplement une offre alléchante avec un salaire annuel net de 17 millions d’euros, plus une prime à la signature. Cette proposition en aurait séduit plus d’un. Le problème, c’est que l’international tricolore privilégie une prolongation au Barça dont il attend l’offre finale. Le contrat présenté par le Paris Saint-Germain n’a donc toujours pas reçu de réponse, d’où l’agacement des dirigeants parisiens qui lui demanderaient de se décider sous 20 jours. Passé ce délai, Ousmane Dembélé ne pourra plus se servir du club francilien pour faire monter les enchères…