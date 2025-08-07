Daniel Riolo vire Barcola du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG ne doit pas hésiter à vendre Bradley Barcola selon Daniel Riolo, alors que l’attaquant parisien fait l’objet d’un très fort intérêt de la part de Liverpool et que sa valeur marchande approche les 100 millions d’euros.

Remplaçant au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au mois de janvier, Bradley Barcola se pose des questions sur son avenir. Une prolongation est actuellement en négociations pour l’international français mais dans le même temps, plusieurs gros clubs européens souhaitent le recruter. Le Bayern Munich a tenté le coup avant de miser sur Luis Diaz et c’est maintenant au tour de Liverpool de tenter sa chance. Selon L’Equipe, les Reds sont bouillants à l’idée de recruter Bradley Barcola, leur nouvelle cible après avoir échoué dans le dossier Alexander Isak (Newcastle).

Et si pour certains consultants ou supporters, il faut absolument garder l’ancien joueur de l’OL en raison de son profil rare au sein de l’effectif parisien, Daniel Riolo ne partage pas cet avis. Au micro de RMC, le journaliste de l’After Foot s’est montré favorable à un départ de Bradley Barcola, à condition évidemment de pouvoir compenser ce départ par la signature d’un joueur de niveau équivalent. « Barcola est essentiel au PSG tant qu’il n’a pas un remplaçant. Si tu lui trouve un remplaçant, je pense qu’à 80 millions d’euros, tu peux lui dire au revoir. Au PSG au final, depuis que Kvara est là, Barcola n’est plus titulaire. Dans les clubs dont on parle pour lui (Liverpool, Bayern), il ne le sera pas non plus » a d'abord lancé le journaliste vedette de l'After Foot, avant de poursuivre.

Barcola intransférable, Riolo n'est pas d'accord

« C’est un gars qui démarrait les matchs et qui ne le fait plus depuis que Kvara est arrivé. Ce n’est pas un profil qui correspond totalement à Luis Enrique et s’il trouve quelque chose qui lui correspond plus, je ne pense pas qu’il dira non à un départ de Barcola. Il se battra plus pour garder un Kang-in Lee que Barcola » a lancé Daniel Riolo sur RMC. Le journaliste est convaincu que le Paris Saint-Germain ne doit pas passer à côté de l’opportunité de vendre son attaquant pour une somme aussi monstrueuse, et semble avoir confiance en Luis Enrique et Luis Campos pour lui trouver un remplaçant de haut niveau. Reste que pour l’heure, la tendance est plutôt à une prolongation au PSG pour Bradley Barcola, même si tout est possible avec la puissance financière de Liverpool, qui pourrait bien faire douter Paris en cas de proposition supérieure à 100 millions d’euros.