Daniel Riolo connait le boss du football français, il est au PSG

Il y a quelques jours, L’Equipe a dévoilé son classement des personnalités les plus influentes du football français.

Un classement dans lequel Kylian Mbappé était en tête, accompagné sur le podium de Didier Deschamps et de Karim Benzema tandis que Lionel Messi et Zinedine Zidane complétaient le top 5. Très commenté, ce classement n’a pas convaincu Daniel Riolo. Et pour cause, selon le journaliste de RMC, il est insensé de ne pas placer Nasser Al-Khelaïfi dans le top 3 des personnalités les plus influentes du football français. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a même estimé que selon lui, le président du Paris Saint-Germain était incontestablement l’homme le plus influent du football français en 2023. Aux yeux du journaliste, Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel est second tandis que Kylian Mbappé complète le podium. Un classement bien différent de celui de L’Equipe, dont chacun pourra se faire son avis.

Al-Khelaïfi, Labrune, Mbappé, le top 3 de Riolo

Merci 𝐃𝐨𝐡𝐚 pour cet incroyable séjour et ce chaleureux accueil. À bientôt. ❤️💙#PSGQatarTour2023 pic.twitter.com/4lOOrVSG2x — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2023

« Le top 3 de ceux qui font le foot français n’est pas vraiment discutable au fond. Al-Khelaïfi est le numéro un. C’est incontestable que Nasser est premier, le football français passe par lui. Labrune en off dit même que c'est son seul patron. Évidemment que Labrune est numéro deux en tant que président de la Ligue 1 qui a transformé le football français avec cette ouverture de capital, qui fait entrer de l’argent dans les clubs, qui passe la Ligue 1 à 18 clubs. S’il parle, c’est important, on est obligé de considérer que sa parole a compté, même dans l’affaire Le Graët quand il a dit « le statut quo n’est pas envisageable », on savait que Le Graët allait être mis en retrait. Et en numéro trois je mets Kylian Mbappé sur le podium des personnalités qui font le football français » a analysé Daniel Riolo, pour qui les présences d’Al-Khelaïfi, de Labrune et de Mbappé sur le podium des personnalités les plus influentes du football français sont incontestables.