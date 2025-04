Contre Saka, l’avion de chasse du PSG redoute le crash

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Encensé pour sa confrontation face à l’ailier de Liverpool Mohamed Salah, Nuno Mendes préfère éviter de s’enflammer. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain sait que la demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal peut tout effacer.

Nuno Mendes a bien changé. Longtemps connu pour ses blessures à répétition, le latéral gauche fréquente moins l’infirmerie du Paris Saint-Germain. Mais surtout, l’international portugais a progressé sur le plan défensif. « Individuellement, j'essaie toujours d'apprendre, a expliqué le Parisien à RMC. Je suis jeune encore. J'ai 22 ans. Il y a des joueurs qui sont là.... Marquinhos a joué avec beaucoup de joueurs, avec Thiago Silva. J'essaie d'apprendre toujours avec Marqui, avec Beraldo, Pacho, tous les défenseurs. »

🎙 "Cette année, on est beaucoup plus forts que l'année dernière. Le coach et le directeur sportif ont fait des bons choix. Chaque joueur fait tout pour l'équipe "



Invité de @Rothensenflamme, Nuno Mendes vante l'unité et la solidarité qui font la force du PSG cette saison. pic.twitter.com/DXPL2Tmeso — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 24, 2025

Bien sûr, Nuno Mendes n’est pas subitement devenu un mur et possède encore une marge de progression. « Je pense que je peux m'améliorer beaucoup, a-t-il avoué. Parce que ce n'est rien. J'ai fait deux matchs contre Liverpool bien, mais si contre Arsenal je ne suis pas bien et qu'on sort, ça ne compte pas. C'est le football. Le football, c'est le moment. Donc je dois profiter bien évidemment. Mais il faut que je sois toujours concentré. » Impressionnant bourreau du Red Mohamed Salah, l’ancien joueur du Sporting Portugal sait qu’un fiasco devant le Gunner Bukayo Saka peut tout effacer.

Nuno Mendes n'étudie pas Saka

Pourtant, le cadre parisien, comparé à un « avion de chasse » par son coach Luis Enrique, n’est pas du genre à étudier son prochain adversaire direct en Ligue des Champions. « Non mais je sais, j'accompagne tous les joueurs que j'affronte. Je ne vais pas voir les choses spécifiquement, mais je sais que je dois être concentré. Défendre, c'est compliqué. J'essaie de faire du mieux possible et comme j'ai dit, j'essaie toujours de faire les entraînements en étant concentré au maximum. Et le coach et les coéquipiers me soutiennent beaucoup », a expliqué Nuno Mendes, qui pourrait devenir l’une des clés de la demi-finale contre Arsenal.