Contre le PSG, Nice abandonne toute ambition

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déçu du niveau de son équipe depuis le début de la saison, Lucien Favre ne tient pas un discours très ambitieux. Avant d’aller défier le Paris Saint-Germain samedi soir au Parc des Princes, l’entraîneur de l’OGC Nice envisage ouvertement la possibilité de mettre le bus.

Après Peter Bosz du côté de l’Olympique Lyonnais, un autre coach sous pression se prépare à affronter le Paris Saint-Germain. Cette fois, c’est le Niçois Lucien Favre qui devra trouver des solutions pour résister à l’armada parisienne. La tâche s’annonce compliquée pour l’entraîneur de l’OGC Nice qui ne parvient pas à tirer le meilleur de son équipe. Certes, le technicien a dû composer avec une fin de mercato animée et des recrues longtemps en phase d’adaptation.

« Les rumeurs sont les rumeurs. Je connais ça. On a eu une bonne discussion avec les dirigeants, les joueurs, le staff. Dave Brailsford a pris la parole. Moi je me focalise sur les 11 matchs qui arrivent »



🎙Lucien Favre @PSG_inside 🆚 @ogcnice pic.twitter.com/Uo6iS3z1fz — France Bleu Azur (@francebleuazur) September 29, 2022

Mais à travers ses différentes conférences de presse, le Suisse ne cache pas sa déception quant au niveau de sa formation, et notamment sur le plan technique. Du coup, le technicien privé de Jean-Clair Todibo (suspendu) et d’Hicham Boudaoui (blessé) ne se fait pas trop d’illusions concernant la physionomie de la partie. « Les absences de Jean-Clair Todibo et d’Hicham Boudaoui ? Ça arrive, c'est comme ça. On a relativement peu de blessures, si on peut éviter de reprendre un carton rouge, ce serait mieux », a souhaité Lucien Favre devant les médias.

Le bus au Parc des Princes

« Il faut rester très positif, on connaît le Paris Saint-Germain, c'est le favori clair et net du championnat, a rappelé l’ancien coach du Borussia Dortmund. On veut faire notre match, il faut être très soudé, très solidaire, très compact. Il faut jouer sans avoir peur. Mettre le bus ? Si c'est nécessaire, que vous gagnez 1-0 à dix minutes de la fin, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas avoir peur. » Malgré l’apport de Nicolas Pépé, Gaëtan Laborde et Sofiane Diop devant, le Gym ne devrait pas montrer un visage très offensif dans la capitale.