Conte au PSG, le coup de sang de Tottenham !

L'envie d'Antonio Conte de signer au PSG la saison prochaine n'a pas plu à Daniel Levy, le président de Tottenham. Ce dernier voudrait conserver plus longtemps l'Italien sur le banc des Spurs. Si cela n'arrive pas, il veut trouver un accord avec le PSG pour Mauricio Pochettino.

À peine arrivé, déjà reparti ? Antonio Conte ne semble pas vouloir s'éterniser du côté de Tottenham. Nommé manager des Spurs en novembre dernier, l'Italien se verrait bien rejoindre le PSG l'été prochain comme les dernières informations l'indiquent. Le club parisien envisage en effet de se séparer de Mauricio Pochettino après les échecs de cette saison 2021-2022, notamment en Ligue des champions. Mais, ce projet irrite fortement le club de Tottenham et son président Daniel Levy. Ce dernier n'est pas décidé à laisser partir le technicien italien qui fait du bon travail à Londres, ayant ramené les Spurs à la cinquième place et proches d'une place en ligue des champions.

Un échange Conte-Pochettino pour satisfaire Daniel Levy ?

Daniel Levy, déjà réputé dur en affaires, ne compte pas offrir Antonio Conte au PSG. L'Italien est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Tottenham. Selon le média anglais The Athletic, les négociations s'annoncent tendues sur ce dossier. Daniel Levy veut conserver Antonio Conte pour construire un projet sur le long terme avec Tottenham. Mais, il a été très vexé par les rumeurs envoyant son technicien à Paris et il veut se montrer impitoyable avec le club parisien sur le contrat de Conte. Ce dernier gagne en effet 17 millions d'euros par an dans le nord de Londres.

🚨 Pour rejoindre le PSG, Antonio Conte 🇮🇹 demande un salaire de 30 M€ / an (contre 17 M€ actuellement à Tottenham).



Un contrat mirobolant et en plus Conte réclamerait 30 millions annuels au PSG pour sa signature. Avec le rachat du contrat à Tottenham et la séparation avec Pochettino qui coûterait au moins 15 millions d'euros, l'addition s'annonce salée pour les dirigeants parisiens. Mais, Daniel Levy a une solution pour les Parisiens. Si jamais Conte ne peut être conservé, le patron des Spurs aimerait bien reprendre Mauricio Pochettino comme manager. Un échange envisagé qui ferait baisser la note pour le PSG. En cinq années chez les Spurs, l'Argentin avait un bilan très satisfaisant avec une finale de Ligue des champions disputée ainsi qu'une forte popularité auprès des supporters et de sa direction. Surtout, Pochettino serait ravi de retrouver Tottenham où il a écrit le plus beau chapitre de sa carrière.