Christophe Galtier viré, le PSG est passé à l’action

Par Corentin Facy

L’avenir de Christophe Galtier est définitivement tranché, l’entraîneur du PSG ayant été informé de son départ qui sera effectif à l’issue de l’ultime match de la saison.

Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain, l’aventure va prendre fin dans les prochains jours. Après une saison sur le banc du club parisien et un titre de champion de France laborieusement obtenu, le natif de Marseille va être remercié par sa direction. A en croire les informations du site PSG Community, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du LOSC a été informé par sa direction qu’il allait être démis de ses fonctions après l’ultime match de championnat, samedi au Parc des Princes contre Clermont.

Christophe Galtier a été informé de son départ

Le suspense est désormais mort autour de l’avenir de Christophe Galtier alors que ces derniers jours, une petite musique résonnait pour faire savoir aux supporters qu’il n’était pas impossible que Galtier reste en place, dans le cas où Luis Campos ne trouve pas d’entraîneur avec lequel cohabiter. Le problème est visiblement réglé puisque l’actuel entraîneur du PSG sera démis de ses fonctions dans les jours à venir. Alors que les noms de Thiago Motta, Xabi Alonso ou encore de José Mourinho ont fortement circulé, c’est Luis Enrique qui fait maintenant office de grandissime favori pour prendre le banc du Paris Saint-Germain.

🚨 EXCLU : Luis Enrique bien parti pour succéder à Christophe Galtier ! #PSG



Toutes les dernières infos exclusives. ⤵️https://t.co/YSkzAHPkAf — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 1, 2023

Toujours selon le média pro-PSG, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a refusé une offre de Naples car il a déjà donné son accord à un autre club européen… et tout porte à croire qu’il s’agit de Paris. Luis Enrique a exigé un droit de regard sur le mercato, ce que l’état-major du club y compris Luis Campos ont accepté. La potentielle venue de Luis Enrique explique notamment pourquoi les discussions ont brutalement été stoppées pour le transfert de Manuel Ugarte, le milieu du Sporting n’étant pas une priorité aux yeux de Luis Enrique.

Luis Enrique au PSG, l'avenir de Neymar chamboulé ?

Il s’agira maintenant de voir si la venue sur le banc du PSG de l’ancien coach du FC Barcelone est susceptible de chambouler le mercato de Neymar, sur le départ mais qui avait une excellente relation avec Luis Enrique à l’époque où les deux hommes étaient en Catalogne. A n’en pas douter, la venue de l’entraîneur espagnol va chambouler plusieurs dossiers mais sauf surprise, Paris tient donc le successeur de Christophe Galtier.