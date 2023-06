Christophe Galtier viré du PSG par Luis Campos ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Christophe Galtier quitte le PSG, cela ne fait désormais plus aucun doute après le rendez-vous de ce mardi entre l’entraîneur parisien et le coordinateur sportif du club Luis Campos.

Après une saison passée sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier s’en va déjà. Le Parisien dévoile que le sort du technicien français de 56 ans est scellé après le rendez-vous de ce mardi entre le natif de Marseille et son coordinateur sportif Luis Campos. Le Portugais, à l’origine de la venue de Christophe Galtier au PSG l’été dernier, a informé ce dernier de son départ.

Une décision qui ressemble plus à une confirmation qu’à une information, tant le départ de Christophe Galtier paraissait inéluctable ces dernières semaines et plus encore après la célébration du titre de champion de France samedi, à laquelle le coach parisien n’a pas participé. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du LOSC était sans doute au courant de ce qui se tramait en interne même si rien ne lui avait été officiellement annoncé.

Le départ de Christophe Galtier est acté

🚨🚨 Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du PSG. Il en a été informé par Luis Campos. ❌🇫🇷 @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/vmAQknBlGs — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 6, 2023

C’est désormais chose faite de la part de Luis Campos, qui a signifié à Christophe Galtier que sa mission dans la capitale française s’arrêtait dès à présent, à un an du terme de son contrat. L’état-major du Paris Saint-Germain a désormais les yeux rivés sur la succession de « Galette », avec la nécessité de trouver un nouveau coach au plus vite afin d’avancer efficacement sur le mercato. Ces derniers jours, c’est le nom de Julian Nagelsmann qui revient avec insistance. L’ex-entraîneur du Bayern Munich est tout en haut de la short-list du Qatar pour succéder à Christophe Galtier. Une liste dans laquelle figure également Luis Enrique, Xabi Alonso, José Mourinho ou encore Thiago Motta. De nombreux entraîneurs aux styles bien différents…