Christophe Galtier expédié au PSG, Nice fait le forcing !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Christophe Galtier est l’une des pistes chaudes de Luis Campos pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au PSG.

Le mois de juin est déjà bien entamé et les joueurs du Paris Saint-Germain ne savent toujours pas qui sera leur entraîneur la saison prochaine. Et pour cause, les négociations trainent en longueur pour la résiliation du contrat de Mauricio Pochettino, ce qui bloque logiquement Luis Campos et l’état-major du PSG dans la quête du successeur de l’Argentin. Les deux noms qui reviennent avec le plus d’insistance sont ceux de Zinedine Zidane et de Christophe Galtier. L’actuel entraîneur de Nice est un proche de Luis Campos, avec qui il a collaboré avec grand succès à Lille. Un temps froissé par l’intérêt du PSG pour son entraîneur, Nice espère désormais qu’il rejoindra Paris afin de tourner la page et d’ouvrir un nouveau chapitre alors que Lucien Favre a par exemple été contacté.

Nice pousse Galtier vers le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

A en croire les informations de L’Equipe, l’OGC Nice pousse désormais Christophe Galtier vers le Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, le club azuréen a même effectué des appels du pied en direction du champion de France en titre dans l’espoir de le voir passer la vitesse supérieure dans le dossier Christophe Galtier. Des efforts vains pour le moment, Luis Campos martelant en privé que la priorité est de boucler définitivement le départ de Mauricio Pochettino avant d’accélérer les négociations avec le futur entraîneur, que ce soit Zinedine Zidane, Christophe Galtier ou un autre. Du côté de Nice, les relations se sont en tout cas bien trop détériorées entre le coach natif de Marseille et sa direction, ce qui rend impossible ou presque de voir le champion de France 2021 avec Lille poursuivre l’aventure sur la Côte d’Azur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OGC Nice (@ogcnice)

Dans une interview accordée à la semaine dernière, le directeur du football niçois Julien Fournier n’a pas été tendre avec Christophe Galtier… et a mis en garde le PSG. « Chaque jour qui passe rend la tâche du Paris-Saint-Germain plus difficile, parce que nous, il faut qu'on avance pour la saison prochaine. S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent. Quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire non » avait expliqué Julien Fournier, tout en dézinguant Christophe Galtier en expliquant que le coach niçois aurait dû mieux faire avec l’effectif qu’il avait à disposition cette saison. Les relations tendues entre Julien Fournier et Christophe Galtier ont sonné la fin de l’aventure de l’ancien Lillois sur la Côte d’Azur. Reste maintenant à voir s’il rebondira de manière spectaculaire au PSG, un an seulement après sa signature à Nice. Tout dépend de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi.