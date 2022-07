Christophe Galtier au PSG, la révélation qui explique tout

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement improbable, Christophe Galtier sera le nouvel entraineur du PSG. L'ancien coach de Nice est parti du club azuréen dans un relatif anonymat.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos prépare son plan de bataille. Avec Nasser Al-Khelaïfi, les choses sont claires : marquer une rupture par rapport à la précédente politique. Exit donc les recrues bling-bling et sans réel apport pour le collectif. Exit aussi Leonardo mais aussi Mauricio Pochettino, tous les deux tenus responsables pour la saison passée ratée du PSG en Ligue des champions. A la surprise générale, c'est Christophe Galtier qui a retenu l'attention du PSG et qui remplacera Pochettino très prochainement. Pourtant, l'ancien coach de Saint-Etienne venait à peine de commencer un projet avec Nice et Ineos. Mais ce qui a fait le déclic dans la décision des propriétaires niçois, c'est apparemment la finale de Coupe de France perdue par Nice contre Nantes au Stade de France.

Galtier, le déclic nantais pour Nice

Lors d'un entretien accordé à dans L'Equipe, le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, en a dit plus sur la décision de se séparer de Christophe Galtier après la défaite en Coupe de France. « Je regrette qu'on ait eu la sensation de ne pas l'avoir jouée, et cela a provoqué une frustration générale, des actionnaires aux supporters. Dans ces cas-là, soit vous vous effondrez, soit vous y voyez comme moi une opportunité. Si on gagne la finale, ce qu'on fait aujourd'hui ne se passe pas. Je ne remets pas en cause l'approche du coach, il a très bien préparé la finale mais ce non-match a laissé un goût amer au propriétaire. C'est un déclic », a dans un premier temps indiqué Jean-Pierre Rivère, avant de parler de l'opportunité PSG pour son ancien coach. « Je suis très heureux que Christophe ait l'opportunité d'entraîner le PSG et j'aurai toujours un oeil bienveillant sur lui. Cet alignement des planètes, c'est bien pour tout le monde », a terminé le président des Aiglons. Nice a refait confiance à Lucien Favre pour mener à bien son projet, qui se veut ambitieux. Pour l'entraîneur suisse, son équipe doit pouvoir rivaliser avec le PSG pour le titre très prochainement. Du côté du club de la capitale, on devrait officialiser la venue de Christophe Galtier ce lundi, jour de reprise au Camp des Loges.