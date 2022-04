Champion de France, un objectif difficile pour Donnarumma

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Comme à chaque fois que le PSG sort prématurément de la Ligue des Champions, le reste de la saison parait dès lors bien terne.

Les Parisiens se contentent de faire la différence au Parc des Princes, pour foncer doucement mais surement vers le 10e titre de leur histoire. Bien évidemment, la signification d’atteindre la décimale dans le palmarès n’est pas anodine, et peut en faire très prochainement le club le plus titré de France. Dans cette saison où le Paris SG aura aussi su s’arracher pour gagner de nombreux matchs de Ligue 1 dans les derniers instants, la formation de Mauricio Pochettino n’aura pas vraiment eu de concurrent. Du moins pour le moment car le PSG a encore besoin de gagner plusieurs matchs, y compris le choc face à l’OM, pour valider ce titre perdu l’an dernier au profit de Lille.

Un des objectifs de la saison en passe d'être rempli

C’est ainsi que, dans une tentative pour booster le moral des troupes et mettre en valeur le travail de la saison, Gianluigi Donnarumma a brisé le long silence depuis l’élimination du Real Madrid. Pour évoquer sa déception d’avoir failli dans sa mission contre le Real Madrid, mais rappeler qu’il y avait un titre national à aller chercher, et que c’était l’un des objectifs de cette saison. Peut-être pas celui qui fait le plus rêver. « Oui, c’était dur, c’était très dur. On comprend le mécontentement des supporters, mais on sait aussi que malheureusement, c’est le football. Nous devons aller de l’avant et nous le faisons. C’est difficile, mais dans cette équipe, il n’y a que des grands joueurs. Nous sommes tous tristes pour la Ligue des champions, mais nous nous devons aussi de regarder vers l’avenir et de bien finir cette saison, redonner de la joie à nos supporters, en retrouvant le plaisir de jouer, et c’est ce que nous sommes en train de faire. On s’entraîne bien, on travaille dur. Nous sommes prêts pour ce rush final, et à offrir cet ultime moment de joie à nos supporters. On ne doit pas oublier que reconquérir le championnat était aussi notre objectif et que ce n’est pas facile », a prévenu le gardien italien, qui va avoir du mal à convaincre les sympathisants du PSG de ne pas galvauder ce titre bien parti pour être acquis avec un effectif assez colossal pour ne remporter que ça cette saison.