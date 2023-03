Cette piste à 35 ME déclenche une guerre au PSG

Dans : PSG.

L'été prochain, le PSG devrait se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts. Luis Campos veut notamment du renfort dans le secteur offensif du club de la capitale.

La fin de saison du PSG est déjà bien galère. La récente défaite au Parc des Princes face au Stade Rennais a mis un peu plus les champions de France dans l'incertitude. Difficile en effet de savoir si Christophe Galtier et Luis Campos continueront l'aventure dans les prochaines semaines. Mais le conseiller sportif du club de la capitale prépare déjà son mercato estival. Et le Portugais multiplie les pistes, même si certaines sont apparemment toujours les mêmes que l'hiver dernier. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos n'a pas oublié la piste menant à Malcom, désireux de quitter le Zenith Saint-Pétersbourg.

Les fans du PSG déjà à bout ?

Le PSG ciblerait toujours Malcom. Le Zenith demanderait 30 à 35M€ pour accepter de libérer l'international brésilien.



Une bonne idée pour le PSG ? 🤔



L'hiver dernier, le PSG et le club russe n'avaient pu s'entendre sur les bases d'un contrat. Les Parisiens privilégiaient un prêt quand le Zenith voulait un transfert sec. Les Russes évaluent l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux entre 30 et 35 millions d'euros. D'après le média français, le PSG est toujours sur les traces de Malcom. Sa connaissance de la Ligue 1 est un atout pour le club de la capitale. De son côté, Malcom veut de nouveau jouer la coupe d'Europe, chose impossible pour le moment concernant le Zenith. En tout cas, cette information concernant une possible arrivée à ce montant au PSG l'été prochain a particulièrement agacé les fans franciliens sur Twitter, eux qui pestent depuis de nombreux mois concernant la politique de leur club. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet via le réseau social à l'oiseau bleu : « Ça veut encore faire Malcom ? et ça parle de 30-35M€ ? Je crois que nous vivons une expérience les amis, le club est en train de tester nos limites, histoire de voire jusqu’où peut aller notre patience, Je ne vois pas d’autres explications. » ; « va falloir qu'on s'habitue mdrrr. Le pire c'est que des pistes de m*rde mais en + c'est ultra cher » ; « C’est honteux on veut pas de joueurs moyens c’est quoi ça ??? » ; « Nous tombons doucement dans la médiocrité et l'anonymat. » ou encore « Non moi j'en ai déjà marre de Paris si ça continue je vais arrêter et on devrait tous faire une pause moi depuis plus de 13 ans je supporte ce club et eux ils teste nos nerfs ! ». D'ici la fin de saison, de nombreuses rumeurs devraient encore tourner autour du PSG. Les fans devront encore prendre leur mal en patience...