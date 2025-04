Cet agent va faire le bonheur du PSG cet été

Le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son secteur défensif cet été sur le mercato. Alors que Marquinhos aura 31 ans, le 14 mai prochain, le club de la capitale fonce sur un international français.

Le bras de fer va bientôt débuter. Selon le journaliste Christian Falk, le demi-finaliste de la Ligue des champions est intéressé par Dayot Upamecano. Le secteur défensif va être remodelé cet été sur le mercato, au PSG comme au Bayern. Toujours selon le journaliste, les négociations avec l’international français sont bien avancées du côté du Bayern Munich sur une prolongation de contrat. Mais le joueur de 26 ans est en désaccord entre le salaire proposé par le club et ses envies, ainsi que sur le montant de sa clause libératoire. Le club allemand rêve plutôt se séparer de Kim Min-jae, mais le PSG va espère jouer un mauvais tour aux bavarois.

Max Eberl and Christoph Freund were initially confident about concluding contract talks with Dayot Upamecano quickly. However, talks have hit a bit of a stumbling block in recent days.



There are several things the two parties are struggling to see eye to eye on. FC Bayern can’t… pic.twitter.com/g1PLIZdjHv