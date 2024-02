Ce joueur est trop fort, le PSG ne le lâchera plus

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’une énorme saison sous le maillot du RB Leipzig, Xavi Simons reviendra au Paris Saint-Germain dès l’été prochain pour tenter de gagner enfin une place de titulaire dans son club formateur. Les choses sont claires.

Arrivé au PSG en 2019 en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons n’a disputé que 13 matchs sous le maillot parisien lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022. Mais depuis presque deux ans, le jeune talent du football européen n’a plus disputé le moindre match avec Paris. Tout simplement parce qu’il était au PSV Eindhoven la saison passée, avant d’être prêté par le PSG au RB Leipzig pour l'exercice en cours. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international néerlandais profite pleinement de ses expériences à l’étranger pour monter en grade. Déjà brillant aux Pays-Bas l’année dernière (22 buts et 9 passes décisives en 54 matchs), le joueur de 20 ans a encore franchi un nouveau cap en Allemagne. Avec 7 buts et 11 passes en 33 matchs, Xavi Simons est l’un des meilleurs joueurs de son club, mais également de Bundesliga et de la Ligue des Champions.

Xavi Simons va revenir à Paris cet été

Autant dire que si Xavi Simons serait actuellement au PSG, il serait probablement un titulaire au sein de l’entrejeu de Luis Enrique. Peut-être la saison prochaine, puisque selon toute vraisemblance, Xavi Simons sera de retour au Parc des Princes à partir du mois de juillet. D’après les infos du compte Instagram Paris No Limit, le PSG est affirmatif au sujet de Xavi Simons, il fera bien partie de l’effectif du PSG la saison prochaine. Sous contrat avec Paris jusqu’en 2027, Xavi Simons avait été prêté sans option d’achat à Leipzig l’été dernier, après avoir été rapatrié pour 6 ME par le PSG suite à sa très bonne saison au PSV. La saison prochaine, et alors qu’il est attendu depuis un long moment par les suiveurs du club de la capitale française, la pépite néerlandaise aura donc toutes les cartes en mains pour s’imposer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe.