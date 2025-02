Ce joueur est incroyable, Chelsea l’offre sur un plateau au PSG

Dans : PSG.

Il brille en Ligue 1, le PSG le suit, et Chelsea veut le vendre. Tout se met en place pour l'arrivée d'Andrey Santos à Paris l'été prochain.

Des joueurs très prometteurs recrutés par Chelsea, il y en a énormément, surtout avec le projet lancé par Todd Boehly depuis le rachat, où les stars comme les pépites sont recrutées à tour de bras. Parmi eux, se trouve un joueur qui est en train d’exploser cette saison, deux ans après sa signature à Chelsea pour 13 millions d’euros. Il s’agit d’Andrey Santos, qui n’avait alors que 18 ans quand les Blues l’ont fait venir de Vasco de Gama pour ne jouer bien évidemment aucun match avec le club londonien. Prêté au Brésil puis à Nottingham Forest, le milieu de terrain n’a jamais retrouvé du rythme et du temps de jeu. Jusqu’à son arrivée à Strasbourg, la succursale de Chelsea en France. Cette saison, le natif de Rio de Janeiro explose que ce soit sur un couloir ou dans le coeur du jeu avec une activité incroyable. Sa saison pleine va lui permettre de retourner à Chelsea, cela alors que le PSG l’a dans son viseur.

Chelsea veut le vendre cet été

Avec un contrat chez les Blues jusqu’en 2030, Andrey Santos n’est pourtant pas parti pour être conservé par Chelsea. Selon les informations de Team Talk, le club londonien le voit comme un joueur capable de rapporter gros au club, pour une opération purement comptable et non sportive. L’idée est donc de le revendre cet été, et peu importe s’il n’a jamais foulé la pelouse de Stamford Bridge. L’intérêt du PSG permet de faire grimper les enchères pour un joueur estimé désormais à 25 millions d’euros, même si le club anglais en demandera certainement bien plus après son épatante saison. Surtout que les compliments fusent sur Andrey Santos. « Il joue comme s’il avait 32 ans. Je l’appelle Dunga (capitaine du Brésil en 1994, connu pour sa rigueur et son abattage défensif) car c’est un Brésilien mais il ne joue pas comme un Brésilien. Il est si malin, et ses stats explosent le plafond, que ce soit en terme de buts marqués ou de duels gagnés. Il va faire une carrière incroyable », a récemment confié Liam Rosenior, son entraineur à Strasbourg.

Entre son explosion en Ligue 1 et le fait que Chelsea envisage sérieusement de le vendre dès cet été pour récupérer une belle somme, le PSG a la voie royale pour récupérer Andrey Santos en fin de saison.