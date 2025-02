Ce joueur du PSG est trop fort, ce n'est pas Dembélé

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Dans le cadre d’une émission diffusée sur la chaîne Youtube d’un média italien, Gianluigi Donnarumma a affirmé qu’il y avait au sein du Paris Saint-Germain le digne héritier de Marco Verratti.

Pendant longtemps, la qualité du milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été critiquée. En cause, des joueurs qui ne parvenaient pas à faire oublier des anciens tauliers comme Thiago Motta. Malgré différents recrutements, permettant différentes combinaisons dans l’entrejeu, les entraineurs successifs se sont presque systématiquement cassés les dents. Luis Enrique, lui, semble avoir trouvé la bonne formule avec des joueurs comme Vitinha et João Neves, lesquels font preuve d’une technique et d’un sens du jeu qui impressionnent. Pour Gianluigi Donnarumma, le gardien titulaire du PSG, le digne héritier de Marco Verratti se cache d’ailleurs dans l’effectif parisien.

« Il est très fort. Et quelle personnalité ! »

Kvaratskhelia au PSG, Conte s’est fait arnaquer https://t.co/EKfL2mfEpi — Foot01.com (@Foot01_com) February 4, 2025

Au cours d’une émission diffusée sur la chaîne Youtube de Viva el Futbol, Gianluigi Donnarumma a pris le temps de parler de João Neves. Le portier italien est tout simplement impressionné par ses capacités à un si jeune âge. « Tu sais à qui il me fait penser ? Il me rappelle un peu Marco Verratti. De par sa manière de venir chercher le ballon, il n’a pas peur de le demander. Comme Marco, il arrive à se retourner et tu n’arrives jamais à lui prendre le ballon. Pour moi, c’est déjà l’un des meilleurs, mais il peut encore devenir un joueur d’une catégorie supérieure. Tu as raison, il est très fort. Et quelle personnalité ! », a déclaré le portier italien à propos du joyau portugais.

Vu les récentes prestations XXL de João Neves, on peut comprendre tout l’engouement qu’il y a autour de lui. Sa petite taille et sa technique particulière sont autant d’arguments qui font croire que l’héritier attitré de Marco Verratti, c’est bel et bien lui.