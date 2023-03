Ce joueur abandonne ses titres gagnés avec le PSG !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Juste après la trêve internationale, l'Athletic Bilbao jouera sa saison sur un mois. En Liga, le club basque est 7e et doit se rapprocher de l'Europe. Mais, c'est surtout la demi-finale de coupe du Roi qui focalise l'attention du club. Yuri Berchiche donnerait tout pour la gagner. Vraiment tout.

Si ses performances au PSG n'ont pas été mémorables, Yuri Berchiche n'en reste pas moins un pion essentiel à l'Athletic Bilbao. Ce Basque pur jus y est revenu en 2018 après sa saison parisienne, occupant depuis lors le poste d'arrière gauche. Berchiche est un amoureux de son club, porte-étendard de toute une région et symbole de l'identité basque. Si la saison de l'Athletic s'avère correcte, le club basque reste en retrait par rapport à des équipes comme le Betis Seville ou le rival régional la Real Sociedad. Mais, le printemps promet de belles choses pour Bilbao et pour Yuri Berchiche. 7e de Liga, l'Athletic Bilbao est à 5 points de la 6e place, qualificative pour l'Europe.

Berchiche veut la Copa avec Bilbao, le rêve de sa carrière

Le mois d'avril propose cinq matchs aux Basques pour faire leur retard et espérer se mêler à la lutte pour le top 5. Mais, la plus belle chance d'accéder à l'Europe reste la coupe du Roi. Bilbao est en demi-finale face à Osasuna et devra gérer le match retour dans son stade de San Mames avec un but à rattraper (défaite 1-0 à l'aller à Pampelune). Un rendez-vous plus important que jamais pour un club, sans trophée majeur depuis 1984 et un sacre en coupe déjà. Après deux échecs successifs en finale en 2020 et 2021, Yuri Berchiche veut guider les siens jusqu'au trophée tant convoité.

🔴⚪ Yuri Berchiche: "En cuatro partidos nos jugamos toda la temporada"#AthleticClub https://t.co/2Nm3rw81eE — DEIA (@deia_eus) March 28, 2023

L'ancien parisien ne peut contenir son excitation avant cette demi-finale retour et une possible finale à jouer par la suite. Dans le journal basque Deia, il a rappelé à quel point remporter la coupe du Roi avec l'Athletic Bilbao serait important à ses yeux et, ce bien plus que tous les trophées gagnés avec le PSG. « Je veux vraiment vivre une finale de Coupe avec notre peuple, parce que Je n'ai pas eu cette opportunité de le faire malgré le fait d'en avoir joué plusieurs, mais sans public. […] J’échangerais le championnat et les coupes avec le PSG pour gagner la Coupe avec l'Athletic, c'est un titre spécial pour un club spécial », a lâché le joueur vainqueur du triplé avec le club parisien en 2017-2018. Le symbole de plus, s'il le fallait, de la valeur exceptionnelle de l'Athletic Bilbao aux yeux des Basques.