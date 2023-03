Ce coup tordu du PSG, cette légende ne s'en remet pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Joueur du PSG entre 2018 et 2019, Gianluigi Buffon est revenu sur son aventure parisienne dans la presse italienne.

Titulaire durant une saison dans les cages du Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon a néanmoins quitté le club de la capitale au terme de sa première année alors qu’il avait signé un contrat de deux ans dans la capitale française. Invité sur la chaîne YouTube Bobo TV de l’ancien international italien Christian Vieri, celui qui est l’actuel gardien de Parme est revenu sur les conditions de son départ du PSG. S’il reconnait que son aventure à Paris restera gravée à jamais dans sa tête, il regrette certaines décisions sportives à l’époque. La gestion de la concurrence avec Alphonse Areola est par exemple un point sur lequel Gianluigi Buffon a exprimé un profond désaccord avec l’état-major du PSG. Et c’est précisément cela qui l’a poussé vers la sortie après seulement une année en France.

Buffon revient sur les raisons de son départ du PSG

« Mon expérience à Paris a été la meilleure de ma vie. Je dois dire que mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière. Pourquoi ? Ils m'ont dit ‘Gigi, nous sommes très heureux, mais tu ne commenceras pas en tant que titulaire en Champions League. Areola jouera’. Je me suis dit que ce n'était pas juste. C’était une question de respect. Comment peut-on vous dire en mars que vous ne jouerez pas l'année prochaine ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ce n'est pas du sport. La plus grande expérience de ma vie a été le PSG. Je me sentais au centre du monde après deux mois, je parlais français, je parlais aux gens dans la rue. Quand j’avais un jour de congé, je prenais un Uber et j’allais seul dans un musée. Au-delà de mon statut de joueur professionnel du plus haut niveau, je me sentais comme un homme satisfait, c'était la plus belle expérience. Aujourd'hui encore, mes enfants me demandent pourquoi nous avons quitté Paris » a avoué Gianluigi Buffon, sans rancœur envers le PSG mais qui explique de manière transparente les raisons de son départ à l’époque. Visiblement, la gestion du gardien a toujours été un point noir pour le PSG depuis l’ère QSI et la situation récente avec Navas et Donnarumma est là pour le rappeler.