CdF : Le groupe du PSG avec Marquinhos et Di Maria

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino a retenu un groupe de 22 joueurs pour la réception de Lille en Coupe de France.

Angel Di Maria et Marquinhos sont dans le groupe, tout comme Moise Kean et Ander Herrera, absents contre Nantes et qui effectuent leur retour. En revanche, Presnel Kimpembe (repos), Neymar (reprise) ou encore Pablo Sarabia (blessé à la hanche) sont absents.

Le groupe du PSG contre Lille en Coupe de France :

Gardiens : Navas, Sergio Rico, Franchi

Défenseurs : Bakker, Kehrer, Marquinhos, Diallo, Pembélé, Florenzi, Dagba, Kurzawa

Milieux : Rafinha, Danilo, Paredes, Verratti, Herrera, Gueye, Draxler

Attaquants : Icardi, Mbappé, Di Maria, Kean