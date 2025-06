Burn-out au PSG, panique aux Etats-Unis

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après une saison folle, ponctuée par la victoire en Ligue des Champions, le PSG doit enchaîner avec cette Coupe du monde des clubs. Les têtes et les corps commencent à fatiguer chez les joueurs parisiens.

Malgré une frayeur avec la défaite contre Botafogo lors de la deuxième journée, le Paris Saint-Germain a conclu la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs par un succès contre Seattle. Une victoire qui permet à l’équipe de Luis Enrique de terminer première de son groupe. Le PSG affrontera l’Inter Miami en huitième de finale dimanche, un match de plus dans la saison ultra-chargée du club de la capitale. Après la victoire en Ligue 1 et le parcours héroïque en Ligue des Champions, sans oublier les matchs internationaux pour quasiment tous les joueurs de l’effectif, cela commence à peser dans les organismes comme le révèle l’insider Djamel.

Un calendrier infernal qui pèse sur les organismes

« Au-delà de la chaleur, certains joueurs eux-mêmes disent entre eux qu’ils sont cramés, avec l’impression de ne même pas avoir eu de vraie coupure depuis la fin de saison » écrit le compte spécialisé, qui confirme que la fraicheur n’est plus vraiment présente dans les corps et dans les têtes au PSG avec cette saison à rallonge qui n’en fini plus en raison de la Coupe du monde des clubs. « Six éléments - Donnarumma, Hakimi, Pacho, Vitinha, Kvaratskhelia et Doué - ont ainsi débuté toutes les rencontres du premier tour en l’espace de huit jours. Un rythme assez fou au bout d’une saison déjà énergivore » confirme Le Parisien, relatant également cette fatigue qui s’installe logiquement au sein du groupe parisien.

L’exemple le plus symbolique est sans conteste celui d’Achraf Hakimi puisque le Marocain a joué contre Seattle son 65e match de la saison. « Le PSG n’est plus qu’à quatre matchs du bonheur… et d’un repos bien mérité » conclut le quotidien régional. Un repos qui sera toutefois de courte durée puisque dès le 13 août, les hommes de Luis Enrique devront se remettre au boulot avec l’affiche de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham.