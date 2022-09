Bilan du mercato, le PSG a menti à Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Au lendemain de la fermeture du mercato, le Paris Saint-Germain peut dresser le bilan des mouvements réalisés. Résultat, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le club de la capitale.

Les tensions entre le conseiller football Luis Campos et Antero Henrique en disent long sur le mercato du Paris Saint-Germain. Après la fermeture du marché des transferts, le club francilien n’est pas satisfait du travail réalisé. La direction espérait recruter davantage de joueurs de haut niveau pour lancer un nouveau projet. Mais à voir le onze de Christophe Galtier depuis le début de la saison, force est de constater que les Parisiens n’ont pas changé grand-chose. D’où le bilan négatif dressé par Daniel Riolo.

💬 Daniel Riolo sur le mercato du PSG : "Ce n'est pas du tout le changement de projet annoncé, ce n'est pas du tout une équipe beaucoup plus performante, plus moderne... Ce n'est pas du tout ce qui a été dit..." pic.twitter.com/FMxVThP6bY — After Foot RMC (@AfterRMC) September 1, 2022

« Ce n'est pas du tout le projet qui était vendu, a regretté le chroniqueur de l’After sur RMC. L'idée n'était pas de repartir avec la même ligne d'attaque dont tout le monde dit qu'elle posera problème dans les gros matchs. Même si tu crois que Fabian Ruiz peut occuper ce poste, ça fait 10 ans qu'on cherche un numéro 6 et il n'y en a pas. La seule nouveauté, c'est finalement de jouer à trois derrière avec Ramos qui a du mal à se retourner… Ce n'est pas du tout le changement de projet annoncé, ce n'est pas du tout une équipe beaucoup plus performante, plus moderne. »

La révolution n’a pas eu lieu

« Ce n'est pas du tout ce qui avait été dit. Ça n'a rien à voir avec un jeu de transition plus rapide qui devait être vendu avec Galtier. Dans ses dernières conférences de presse, Galtier a annoncé quelque chose qu'il n'a pas vu venir (un attaquant et un défenseur central, ndlr), a rappelé le journaliste avant de revenir sur les promesses faites à Kylian Mbappé. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vendu à Mbappé quand on lui a dit de prolonger. On est très, très loin de ce qui était dit au mois de juin dans le moment de la grande révolution. On est à peine à une petit manif dans la rue... » Il n’empêche que le Paris Saint-Germain réussit son début de saison, avec un contenu bien meilleur comparé à la saison dernière.