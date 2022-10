Bientôt libre, ce chouchou de Guardiola fait rêver le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pièce maîtresse du milieu de Manchester City, Ilkay Gundogan est très apprécié de Pep Guardiola. Toutefois, l'Allemand est en fin de contrat en juin prochain. De nombreux clubs sont prêts à le chiper aux Citizens, notamment le PSG sur les conseils avisés de Luis Campos.

L'état-major de Manchester City est sur le pont concernant le contrat d'un joueur majeur de l'effectif. Non, ce n'est pas Haaland, Mahrez ni même Foden. Ce cadre des Skyblues n'est autre qu'Ilkay Gundogan. Le milieu de terrain allemand, arrivé en 2016, est l'un des éléments les plus utilisés par Pep Guardiola chaque saison. L'exercice actuel ne fait pas exception. Dans une équipe où le onze évolue souvent, Gundogan a disputé neuf matches de Premier League dont sept comme titulaire et les cinq rencontres de Ligue des champions. Toutefois, alors que son contrat expire en juin 2023, il n'a toujours pas été verrouillé par le club mancunien en vue du futur.

Luis Campos fan de Gundogan, comme le Bayern et la Juve

Dans huit mois, Gundogan sera libéré de tout contrat avec Manchester City et, dès janvier, il est même en mesure de négocier avec n'importe quel autre club. C'est le cas du PSG. Malgré un entrejeu renforcé par les venues de Fabian Ruiz, Vitinha ou Renato Sanches l'été dernier, les Parisiens suivent de près le dossier Gundogan. Il faut dire que le profil de l'Allemand séduit particulièrement Luis Campos. Le média espagnol Relevo précise que le Portugais « tient en haute estime » Ilkay Gundogan.

Le conseiller sportif du PSG devra jouer des coudes pour amener Gundogan à Paris. En effet, selon les informations de Sky Deutschland, le Bayern Munich est bien décidé à le ramener en Allemagne pour étoffer son entrejeu. La Juventus se renseigne aussi sur le joueur. Mais, le club favori pour avoir le milieu de terrain dans ses rangs la saison prochaine reste Manchester City. Les discussions pour une prolongation avancent lentement mais sûrement. Les Citizens seront d'autant plus sérieux que le joueur possède maintenant de solides leviers dans les négociations avec les intérêts des Parisiens et des Bavarois.