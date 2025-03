Bianca Costa fan de l'OM, le PSG annule son show ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La chanteuse Bianca Costa devait se produire au Parc des Princes ce samedi avant le match entre le PSG et Lille. Mais le club parisien a fait le choix d’annuler ce show d’avant-match après la publication sur les réseaux sociaux d’une photo de la chanteuse… aux couleurs de l’OM.

Ce samedi soir, le choc de la 24e journée de Ligue 1 oppose les deux clubs français qualifiés en 8es de finale de la Ligue des Champions, à savoir le PSG et Lille. Qui dit grande affiche au Parc des Princes dit évènement particulier avant la rencontre. Afin de faire doucement monter la température, le club de la capitale avait programmé un show sur la pelouse avant la rencontre. La chanteuse Bianca Costa, suivie par plus de 200.000 followers sur les réseaux sociaux, devait se produire devant le public du Parc des Princes. Mais à quelques heures seulement du coup d’envoi, le Paris Saint-Germain a fait le choix de déprogrammer l’artiste qui interprète « Cellphone » ou encore « Double B ».

❗️La prestation avant match de Bianca Costa pour PSG - LOSC a été annulée.



La raison ? Une photo publiée de la chanteuse avec une tenue de l’OM. pic.twitter.com/fKsoZmSMMz — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 1, 2025

La raison : une photographie de Bianca Costa sur les réseaux sociaux… aux couleurs de l’Olympique de Marseille. Mais la déprogrammation de son show n’a pas laissée indifférente l’artiste de 25 ans, très remontée. « Je ne vous cache pas qu’en ce moment c’est très compliqué pour moi. Ma mère est hospitalisée depuis plus d’un mois et malgré cela, je me suis quand même déplacée et organisée pour être présente ce soir et assurer ce show. Je suis vraiment outrée de l’image que le PSG renvoie du foot en prenant cette décision » a publié sur Instagram la chanteuse, écoutée par 300.000 auditeurs sur Spotify chaque mois. Une décision qui ne manquera pas de faire du bruit et qui a déjà fait le buzz… chez les supporters de l’OM, qui se proposent sans problème « de l’accueillir » au Vélodrome pour un show d’avant-match. C’est de bonne guerre.