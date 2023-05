Bernardo Silva au PSG, Galtier s’y voit déjà

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le probable départ de Lionel Messi en fin de contrat, le Paris Saint-Germain a fait de Bernardo Silva sa grande priorité. Le conseiller football Luis Campos apprécie le milieu de Manchester City qu’il avait attiré à Monaco. Et sans surprise, l’entraîneur parisien Christophe Galtier valide totalement la piste de l’international portugais.

La démonstration de Manchester City face au Real Madrid (4-0) n’a pu que conforter le Paris Saint-Germain. Mercredi soir à l’Etihad Stadium, Bernardo Silva s’est offert un doublé face aux Merengue au terme d’une prestation de très haut niveau. Le milieu offensif des Citizens, neutralisé par Eduardo Camavinga à l’aller, a cette fois martyrisé le Français ! Nul doute que sa performance n’a pas échappé à Luis Campos.

Le conseiller football du Paris Saint-Germain a fait de Bernardo Silva sa grande priorité pour compenser le probable départ de Lionel Messi en fin de contrat. Cela tombe bien, l’ancien joueur de l’AS Monaco, que le dirigeant avait amené sur le Rocher alors qu’il évoluait dans l’équipe réserve de Benfica, serait intéressé par la perspective de rejoindre le club de la capitale.

Galtier séduit par Bernardo Silva

Et comme on pouvait s’y attendre, même s’il reste prudent sur le sujet, l’entraîneur parisien Christophe Galtier ne dirait pas non à la signature de Bernardo Silva. « C'est un joueur de Manchester City, avant tout, a d’abord tempéré le technicien en conférence de presse. C'est un joueur que j'ai découvert quand il est arrivé à Monaco, quand Luis Campos l'a recruté. C'est un joueur évidemment intéressant, mais je le répète : il est un joueur de Manchester City. »

De manière générale, Christophe Galtier n’a pas souhaité s’attarder sur le mercato estival. « Focus sur les trois derniers matchs, notamment le prochain. Concernant la construction de l'effectif et ce que nous devons améliorer, un gros travail est fait par Luis Campos et le président. Au moment où je vous parle, je suis concentré sur Auxerre et les deux derniers matchs », a esquivé le coach francilien, dont l’avenir est plus qu’incertain.