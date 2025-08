Barcola à Liverpool, le PSG dira oui à 100 millions

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un statut de remplaçant en fin de saison dernière avec le PSG, Bradley Barcola jouit toujours d’une très belle cote en Europe. Liverpool en fait notamment l’un de ses objectifs en ce mois d’août.

L’excellente saison réalisée par Bradley Barcola avec 21 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues n’est pas passée inaperçue auprès des cadors européens. Plus tôt lors de ce mercato, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone ont sondé le Paris Saint-Germain pour un potentiel transfert de l’international français… en vain. Le club parisien va devoir une fois de plus résister à l’assaut d’un cador pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais puisque L’Equipe nous apprend que Liverpool fait de Bradley Barcola l’une de ses cibles prioritaires en ce mois d’août.

Liverpool cible le Parisien Bradley Barcola et n'en a pas fini avec son mercato de folie > https://t.co/t0Pr6TsynX pic.twitter.com/lf5hN8cxNt — L'Équipe (@lequipe) August 6, 2025

A la recherche d’un élément offensif de plus après les transferts de Florian Wirtz et d’Hugo Ekitike, les Reds avaient initialement ciblé Alexander Isak. Problème, Newcastle est inflexible et a refusé plus de 120 millions d’euros de Liverpool pour son international suédois. L’état-major de Liverpool a compris qu’il serait difficile de faire changer d’avis les Magpies, raison pour laquelle le champion d’Angleterre en titre s’est à présent lancé sur la piste menant à Bradley Barcola. Liverpool suit le joueur de 23 ans de près depuis plusieurs années et espère que cette fidélité comptera aux yeux de l’attaquant français et de son entourage.

Le PSG fixe le prix de Barcola à 100 millions d'euros

Car en dépit de cet intérêt des Reds, la tendance est toujours à une prolongation de Barcola au PSG selon le quotidien national. Reste que si Luis Campos venait à recevoir une proposition à hauteur de 100 millions d’euros, la porte pourrait s’ouvrir selon nos confrères Loïc Tanzi et Hugo Delom. Un prix colossal mais qui n’est clairement pas dissuasif pour Liverpool, qui a déjà lâché 125 millions d’euros pour Wirtz et 90 millions d’euros pour Ekitike. Les Reds ont la folie des grandeurs cet été, et le Paris Saint-Germain pourrait en profiter avec une vente énorme et une plus-value gigantesque. Sportivement en revanche, un départ de Bradley Barcola serait un coup dur malgré le statut de joker de l’ancien de l’OL depuis quelques mois.