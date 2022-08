Ballon d’Or : Neymar et Messi en danger avant les nommés

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Plutôt décevants la saison dernière, Neymar et Lionel Messi risquent d’en subir les conséquences au classement du Ballon d’Or. En raison des changements de critères décidés par France Football, les deux attaquants du Paris Saint-Germain ne sont même pas certains de figurer parmi les 30 nommés qui seront dévoilés ce vendredi.

Les amateurs de football devront s’habituer à ce nouveau calendrier. Contrairement aux éditions précédentes, où le vainqueur soulevait son trophée au terme de l’année civile, le Ballon d’Or sera dévoilé le 17 octobre prochain. Et pour respecter cet agenda, France Football a prévu d’annoncer les 30 nommés ce vendredi à 18h30. Une liste qui pourrait en surprendre plus d’un étant donné que l’hebdomadaire a changé son règlement.

On se retrouve dès 18h30 pour la révélation des nommés du #ballondor 🌕 pic.twitter.com/FR1BAczUhE — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 12, 2022

Outre la modification des dates, qui obligera le jury à juger les performances sur une saison, et non pas sur une année, la carrière des joueurs ne représente plus un critère. Les performances individuelles et collectives, le palmarès et la classe des prétendants seront valorisés, sans doute afin de mettre un terme à ces nombreux votes accordés à certaines stars de manière systématique. Autant dire que ces changements ne feront pas les affaires de Lionel Messi. Septuple Ballon d’Or, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne pourra plus compter sur ses exploits passés. Les 100 votants, issus des 100 premiers pays au classement FIFA, devront uniquement juger sa dernière saison.

L'échec européen devrait peser

Niveau statistiques, on peut dire que l’Argentin a réalisé un exercice mitigé. Mais l’impression générale reste décevante. Pas sûr que La Pulga obtienne suffisamment de votes pour intégrer la liste des 30 nommés. Son coéquipier et ami Neymar peut également s’inquiéter après sa saison marquée par une longue indisponibilité. Le titre de champion de France risque de ne pas suffire sachant que les Parisiens ont échoué dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, confrontation durant laquelle les deux Sud-Américains ont montré qu’il ne faisait pas partie des meilleurs joueurs de la saison.