Ballon d'Or ‍: Le PSG a neuf joueurs en lice, c'est un record ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'Equipe a révélé ce jeudi la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or, dont le lauréat sera connu le 22 septembre. Grand favori, Ousmane Dembélé est bien évidemment dans cette liste, tout comme Lamine Yamal, tandis que le PSG frappe fort avec neuf joueurs en lice pour ce trophée de meilleur joueur de l'année. C'est un record détenu avec le Real Madrid ayant eu neuf joueurs candidats au Ballon d'Or lors des éditions 2003 et 2018.

Liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2025

Ousmane Dembélé (France / PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italie / PSG)

Jude Bellingham (Angleterre / Real Madrid)

Désiré Doué (France / PSG)

Denzel Dumfries (Pays-Bas / Inter Milan)

Serhou Guirassy (Guinée / Dortmund)

Erling Haaland (Norvège / Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suède / Arsenal)

Achraf Hakimi (Maroc / PSG)

Harry Kane (Angleterre / Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie / PSG)

Robert Lewandowski (Pologne / Barça)

Alexis Mac Allister (Argentine / Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentine / Inter Milan)

Scott McTominay (Ecosse / Naples)

Kylian Mbappé (France / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal / PSG)

Joao Neves (Portugal / PSG)

Pedri (Espagne / Barça)

Cole Palmer (Angleterre / Chelsea)

Michael Olise (France / Bayern)

Raphinha (Brésil / Barça)

Declan Rice (Angleterre / Arsenal)

Fabian Ruiz (Espagne / PSG)

Virgil van Dijk (Pays-Bas / Liverpool)

Vinicius (Brésil / Real Madrid)

Mohamed Salah (Egypte / Liverpool)

Florian Wirtz (Allemagne / Liverpool)

Vitinha (Portugal / PSG)

Lamine Yamal (Espagne / Barça)