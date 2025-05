Ballon d'Or ‍: Le nouveau favori est au PSG, ce n'est pas Dembélé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Maître à jouer du PSG cette saison, Vitinha impressionne l’Europe grâce à ses performances remarquées en Ligue des Champions. Au point de devenir l’un des favoris au prochain Ballon d’Or.

Depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé est logiquement cité parmi les favoris pour le prochain Ballon d’Or. La candidature du buteur français prendra encore plus de poids dans le cas où le Paris Saint-Germain viendrait à remporter la Ligue des Champions, un scénario loin d’être impossible après le succès des hommes de Luis Enrique sur la pelouse d’Arsenal (0-1). Cela étant, Ousmane Dembélé n’est pas le seul joueur du PSG à réaliser une saison incroyable. Gianluigi Donnarumma est lui aussi sur une excellente dynamique, et que dire de Vitinha.

Le milieu de terrain portugais est d’ailleurs le nouveau favori au Ballon d’Or selon le journal AS, véritablement conquis par les prestations de l’ancien joueur du FC Porto en Ligue des Champions. « Le Portugais est un prodige générationnel » s’enflamme le média espagnol, avant de poursuivre. « Il contrôle le rythme, sait où se positionner pour récupérer des ballons, est agressif malgré sa petite taille, presse avec courage et intensité. C’est le joueur dont le Real a besoin et qui aurait résolu les problèmes de Manchester City avec la blessure de Rodri » poursuit le média avant de conclure.

Vitinha nouveau favori au Ballon d'Or ?

« Candidat au prochain Ballon d’Or ? Le changement dans le dernier vote a récompensé un milieu de terrain non-buteur, ce qui donne de l’espoir à Vitinha et à Pedri, les deux joueurs qui font le jeu de leur équipe cette saison. Dans les deux cas, si leur club finit champion d’Europe, leur rival sera dans leur propre vestiaire : Dembélé et Raphinha » estime le journal AS, qui pense que le Ballon d’Or pourrait donc se jouer entre ces quatre joueurs cette saison. Il n’y a plus qu’à espérer pour les supporters du Paris Saint-Germain que Vitinha ou Dembélé rafle la mise, ce qui serait un excellent signe quant à l’issue de la campagne européenne du PSG.