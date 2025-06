Aux USA, tout le monde veut la peau du PSG

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs a été donné cette nuit avec le 0-0 entre l’Inter Miami et Al-Ahly. Pour Bixente Lizarazu, le Paris Saint-Germain est favori de la compétition en tant que champion d’Europe en titre.

Ce dimanche à partir de 21 h 00 le Paris Saint-Germain lance sa Coupe du monde des clubs face à l’Atletico Madrid du côté de Pasadena. Le vainqueur de la Ligue des champions aura fort à faire d’entrer avant d’affronter Botafogo et Seattle. Ce dimanche matin dans l’émission Téléfoot, Bixente Lizarazu a livré son ressenti avant le début de la compétition sur le PSG de Luis Enrique. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux considère le club de la capitale comme favori dans cette compétition.

Le PSG sera l’équipe à battre

« Le PSG est favori, mais aussi une cible. »



Pour @BixeLizarazu , le Paris Saint-Germain, champion d’Europe, est naturellement favori pour remporter cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs, mais reste aussi l'équipe à battre. pic.twitter.com/ZooRAC0o7T — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 15, 2025

Toujours dans Téléfoot, le champion du monde 98 pense que le PSG sera l’équipe à abattre sur cette Coupe du monde des clubs : « Oui et on est automatiquement une cible. Toutes les équipes vont vouloir taper le Paris Saint-Germain. Donc, il va falloir assumer ce statut. Pas facile, car tu as l’impression que la fin de la saison, c’est la Ligue des champions. Et là, tu dois rejeter les dés et tu as des équipes qui se sont ratées plus tôt qui vont vouloir se rattraper sur cette compétition. Et donc tout le monde voudra taper cette équipe du Paris Saint-Germain et ce sera plus difficile à mon avis, » explique-t-il. Le Paris Saint-Germain arrive donc avec une cible dans le dos avant son premier match ce soir. L’Atletico Madrid et le PSG se sont déjà fait face cette saison en Ligue des champions. C’était le 6 novembre dernier (victoire du club espagnol 2-1). Un bon moyen pour Luis Enrique de prendre sa revanche et de lancer sa compétition.