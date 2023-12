Attention au piège, le PSG affrontera Revel dans un stade de rugby

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le 7 janvier prochain, le PSG affrontera l'US Revel en 32e de finale de la Coupe de France. Le club de la capitale jouera dans un stade atypique.

Le PSG reprendra la compétition lors du Trophée des champions le 3 janvier prochain. Quatre jours plus tard, le club de la capitale devra enchainer en Coupe de France face à l'US Revel. Une entrée en matière en 2024 qui parait plutôt convenable pour le club de la capitale. Cependant, le groupe de Luis Enrique sera attendu au tournant et ne devra pas se manquer. Tous les détails seront importants et l'entraineur espagnol espérera être épargné par les blessures. Lors de son déplacement en Coupe de France, le PSG évoluera dans des conditions assez difficiles puisque la rencontre aura lieu dans un stade... de rugby.

Le PSG va devoir s'adapter

Le match entre l'US Revel et le PSG se jouera en effet au Stade Pierre Fabre de Castres. Une enceinte de 12 300 personnes qui sera remplie comme jamais. Le club amateur, qui évolue en sixième division, avait réfléchi dans un premier temps à jouer au Stadium de Toulouse. Mais les coûts liés à cette rencontre étaient trop élevés. Finalement, l'US Revel s'est tourné vers le Castres Olympique, qui a accepté d'accueillir le club pour son match de prestige face au PSG en Coupe de France. L'état de la pelouse sera scruté de près, car le CO accueillera Perpignan le 31 décembre prochain. Le terrain gras pourrait faire les affaires des amateurs même si une victoire serait un coup de tonnerre XXL. Le PSG sait en tout cas à quoi s'en tenir et devra s'adapter aux conditions.