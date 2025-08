Asensio annule son départ, le PSG va en profiter

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour suite à son prêt du côté d’Aston Villa, Marco Asensio va de nouveau quitter le Paris Saint-Germain. Son départ à Fenerbahçe s’est sérieusement compliqué. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les dirigeants parisiens qui souhaitent vendre l’Espagnol dans les prochains jours.

Contrairement à ce qui était annoncé, Fenerbahçe n’a conclu qu’un seul transfert avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur central Milan Skriniar, qui avait convaincu l’entraîneur José Mourinho pendant son prêt la saison dernière, est définitivement reparti à Istanbul. En revanche, Marco Asensio ne l’a pas accompagné. Le milieu offensif de 29 ans fait bien l’objet d’un accord entre les deux clubs. Mais l’Espagnol n’est pas encore parvenu à s’entendre avec les dirigeants turcs.

Milan Škriniar s’engage avec le Fenerbahçe SK dans le cadre d’un transfert définitif.

Nous souhaitons une bonne continuation à Milan du côté de la Turquie. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 31, 2025

A priori, ce désaccord ne fait que reporter le départ de Marco Asensio. Ce n’est un secret pour personne, l’ancien joueur du Real Madrid n’entre toujours pas dans les plans de son compatriote Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain compte bien s’en séparer via un transfert définitif, et non un nouveau prêt dans la mesure où son contrat expire l’été prochain. Cette condition attendue n’a pas l’air de refroidir Benfica. Le club lisboète se verrait bien obtenir la signature du Parisien, tout comme Aston Villa, ajoute le quotidien As.

Les Anglais entrent dans la course

Convaincus par ses performances pendant son prêt en deuxième partie de saison, les Villans n'excluent pas l’idée de récupérer celui qui avait inscrit 8 buts et délivré 1 passe décisive en 21 matchs toutes compétitions confondues. A noter que d’autres écuries de Premier League seraient également intéressées par Marco Asensio. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui, malgré l’échec de son transfert à Fenerbahçe, a de quoi négocier une belle vente avec les Anglais. Le courtisan le plus généreux et le plus rapide sera privilégié sachant que le champion d’Europe veut éviter le retour de son indésirable à la reprise mercredi.