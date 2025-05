Arsenal en plein burn out avant de retrouver le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si le PSG a perdu contre Strasbourg, il n'a pas autant inquiété que son adversaire européen Arsenal. Les Gunners ont cédé contre Bournemouth avec leur équipe type. Physiquement comme tactiquement, le club londonien est à court de solutions.

Etincelant contre le Real Madrid il y a quelques semaines, Arsenal est beaucoup moins fringant en ce moment alors que les Londoniens retrouvent le PSG en demi-finale de C1. Battus au match aller mardi dernier, les Gunners ont subi une nouvelle déconvenue ce samedi contre Bournemouth. Les Cherries sont venus gagner 2-1 à l'Emirates. Si son adversaire parisien a aussi chuté à Strasbourg, Arsenal n'a lui pas l'excuse de la rotation. L'équipe de samedi était pratiquement identique à celle alignée 4 jours avant.

Avec un banc limité, Arsenal tire la langue

De quoi inquiéter les médias anglais et les supporters des Gunners. Le correspondant de RMC outre-Manche Julien Laurens ne s'est pas montré très rassurant avec Arsenal. Dans l'After Foot, il a expliqué pourquoi Mikel Arteta n'avait pas fait souffler ses cadres avant d'aller défier le PSG au Parc des Princes. Le manager espagnol devait d'abord renforcer la confiance de son équipe, ébranlée par la défaite contre les Parisiens. De plus, son effectif n'est pas suffisamment dense pour faire tourner. C'est très problématique car les stars montrent de grands signes de fatigue.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @LaurensJulien : "Arteta a aligné son équipe type car il manque encore de certitudes. Et si Arsenal joue comme aujourd’hui au Parc des Princes, ça ne passera pas. L’équipe s’est effondrée physiquement, et les ressources sur le banc sont limitées." pic.twitter.com/UIxPFdR9z0 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 3, 2025

« Arteta cherchait des certitudes clairement, c’est pour ça qu’il avait mis son équipe type et au final il n’y a pas trop de certitudes. […] Il faudra faire un match parfait mercredi pour passer. Si tu fais ce que tu as fait aujourd’hui : bien pendant une demi-heure et après tu t’effondres, ça ne marchera pas. J’ai trouvé qu’après l’heure de jeu, ils ont... (plongé). Tu sens qu’il y a un peu de fatigue et surtout le problème c’est que sur le banc, c’est compliqué. Tu fais entrer Merino, Zinchenko, Nwaneri, Sterling et ensuite il n’y a plus personne, c’est que des jeunes », a t-il indiqué. Le PSG peut donc être confiant avant les retrouvailles de mercredi, lesquelles pourraient ressembler au coup de grâce pour Arsenal.