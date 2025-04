Arsenal a peur du PSG, l'UEFA est complice

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré l’appel du PSG, l’UEFA a conforté Arsenal, qui a décidé de n’accorder que 2.500 places aux supporters parisiens ce mardi pour le déplacement à l’Emirates Stadium en demi-finale aller de Ligue des Champions.

Les supporters du Paris Saint-Germain ne seront que 2.500 à garnir les tribunes de l’Emirates Stadium ce mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions et la déception prédomine dans les rangs parisiens. Arsenal avait pris la décision de réduire la jauge alors que le club visiteur peut normalement disposer de 5% de la capacité de l’enceinte, soit pour le stade des Gunners, un total de 3.000 tickets. L’argument de la sécurité a été mis en avant par le club londonien, mais le PSG espérait bien faire changer cette décision après un appel devant l’UEFA.

L'UEFA et Arsenal mettent le PSG KO https://t.co/3gkgM9UZpa — Foot01.com (@Foot01_com) April 28, 2025

L’instance européenne a toutefois donner raison à Arsenal, comme le rapporte L’Equipe, ce qui signifie que la jauge ne sera pas changée et que le Paris SG ne disposera que de 2.500 places dans le parcage visiteur pour le match de ce mardi soir. Le quotidien national nous apprend par ailleurs que les supporters parisiens qui se déplaceront à l’Emirates Stadium pour la demi-finale aller de Ligue des Champions ont appris une autre mauvaise nouvelle au cours des dernières heures. Le Collectif Ultra Paris s’est vu interdire de venir avec ses tambours et ses drapeaux. Arsenal redoute que l’on n’entende et que l’on ne voit que les supporters du PSG à l’Emirates, comme cela a été le cas à Liverpool ou à Aston Villa ces dernières semaines.

Le PSG dans l'incompréhension

L’attitude des autorités anglaises a toutefois choqué la direction du PSG, qui s’étonne de cette interdiction alors qu’aucun incident majeur n’a été signalé lors des derniers déplacements parisiens en Angleterre. L’Equipe ajoute qu’au vu du contexte, il n’est pas certain que les supporters parisiens puissent rejoindre l’Emirates Stadium depuis le centre-ville en cortège, comme ils ont l’habitude de le faire en Ligue des Champions. L’arrivée devrait plutôt se faire sous escorte, avec de très grosses fouilles à l’entrée du stade. Plusieurs éléments qui ont agacé au sein de la direction du Paris Saint-Germain, où l’on ne comprend pas les mesures extrêmes prises par l’UEFA ainsi que par les autorités anglaises.