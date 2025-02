Arda Güler au PSG, le Qatar rend dingue le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Carlo Ancelotti au Real Madrid cette saison, Arda Güler a tapé dans l’oeil du PSG, qui aimerait le recruter pour le relancer.

En juillet 2023, Arda Güler a fait l’objet d’un gros transfert au Real Madrid en provenance de Fenerbahçe pour 20 millions d’euros. Plus grand espoir du football turc, le milieu offensif de 19 ans peine cependant à se faire une place au milieu des stars du club merengue. Vinicius, Mbappé, Rodrygo ou encore Bellingham ne sont pas du genre à partager le temps de jeu et pour Carlo Ancelotti, il est donc très difficile de faire éclore la pépite Arda Güler dans la Casa Blanca pour le moment. Une situation qui frustre le jeune homme, ce dont aimerait profiter le Paris Saint-Germain.

Selon les informations de Don Balon, le pied gauche soyeux du Turc et sa qualité de passe nettement au-dessus de la moyenne plaisent énormément à Luis Enrique, qui estime qu’Arda Güler est totalement compatible avec sa philosophie de jeu. Le PSG aimerait donc créer la surprise au prochain mercato estival en faisant son maximum pour faire venir l’enfant prodige formé à Fenerbahçe. Le média espagnol va plus loin, affirmant que le PSG s’est entretenu avec Arda Güler, lui faisant clairement comprendre qu’il jouirait d’un tout autre statut dans la capitale française, par rapport à ce qu’il connait actuellement au Real Madrid.

Le PSG veut Arda Güler cet été

Un discours qui a forcément plu au joueur, qui pourrait prendre la décision de quitter l’Espagne dans le cas où Carlo Ancelotti serait toujours l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Le Turc est convaincu que le coach italien ne lui laissera jamais sa chance et ne souhaite plus évoluer sous ses ordres. Une situation qui a cependant fait réagir les dirigeants madrilènes, lesquels de leur côté ne veulent pas entendre parler d'un départ pour un joueur considéré en interne comme très prometteur et doré d'un potentiel immense. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à pousser Arda Güler au clash avec le Real Madrid pour ainsi récupérer le joyau turc lors du mercato.