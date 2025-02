Araujo annoncé au PSG, le Barça fixe son prix

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas voulu faire de grosses folies cet hiver sur le marché des transferts. Le club de la capitale a néanmoins déjà placé des pions pour l'été prochain.

Luis Enrique ne veut pas signer n'importe qui au PSG et sa direction le sait bien. Depuis son arrivée dans la capitale, l'Espagnol a des idées bien précises concernant ce qu'il veut pour son effectif. L'idée n'est pas de recruter des stars pour recruter des stars mais bien plutôt de construire une équipe cohérente. Luis Enrique a déjà des profils en tête pour renforcer le Paris Saint-Germain l'été prochain. L'ancien du Barça veut notamment des renforts en défense centrale. Il pourrait bien finir par trouver son bonheur du côté du FC Barcelone.

Araujo au PSG, Luis Enrique valide l'opération

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Selon les informations de Don Balon, le PSG veut en effet recruter Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen est très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, qui veut le voir rejoindre son club. Le sentiment est apparemment partagé par Luis Enrique, qui admire le Barcelonais. Ce dernier vient néanmoins de prolonger son contrat avec les Catalans jusqu'en juin 2031. La direction catalane n'est pas contre son départ mais demandera 80 millions d'euros pour le libérer. Pour le moment, le PSG ne propose que 50 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 25 ans. Le dossier Araujo à Paris pourrait être l'un de dossiers importants des champions de France lors de l'intersaison. Le club de la capitale devrait pousser vers la sortie pas mal de joueurs et ainsi renouveler certains postes importants. Ronald Araujo n'est lui plus si indispensable au FC Barcelone, qui a d'autres options pour préparer son avenir proche. Reste à savoir si renforcer une fois de plus le PSG sera apprécié par les fans et observateurs du club catalan.