Après discussion avec Neymar, le PSG panique

Par Eric Bethsy

Sorti dès les quarts de finale du Mondial 2022, le Brésilien Neymar n’a pas caché sa tristesse. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain a pu s’entretenir avec le président Nasser Al-Khelaïfi, inquiet pour le moral de son joueur.

Neymar aura besoin de temps pour digérer cet échec. Alors qu’il pensait qualifier le Brésil pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022, le meneur de jeu a vu son équipe sortir aux tirs au but face à la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.). Une cruelle déception pour le Parisien inconsolable au coup de sifflet final, et qui se disait « détruit psychologiquement ». Sa confidence a forcément inquiété le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi, pas du tout rassuré après leur discussion.

🇧🇷 Nasser al-Khelaïfi s'exprime dans Rothen s'enflamme sur Neymar après l'élimination du Brésil :



🗣 "Neymar a fait beaucoup d'efforts pour revenir très vite, pour rejouer. Il a fait le maximum pour cette Coupe du monde. Même avec nous au PSG. Il est très très triste." pic.twitter.com/ROaumWPaSp — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 16, 2022

« J'étais très triste pour lui, a confié le Qatari dans un entretien accordé à RMC. En tant que supporter, moi je voulais voir un Brésil-Argentine (en demi-finales), tout le monde attendait ce match. J'étais vraiment très triste parce que je sais ce qu'il a dû faire quand il s'est blessé, pour revenir très vite, pour rejouer. Le Brésil a aussi une grande équipe. Pour moi, c'était l'une des meilleures équipes ici. Même avec les joueurs sur le banc, ils pouvaient jouer avec deux équipes. »

Al-Khelaïfi inquiet pour Neymar

« Mais honnêtement je pense que Neymar a fait le maximum, et même plus que le maximum dans cette Coupe du monde, a poursuivi Nasser Al-Khelaïfi. Même avec nous, il fait une grande saison. J'espère le voir revenir... Ce n'est pas facile pour lui. J'ai parlé avec lui et avec le coach sur comment il va revenir sur le plan moral, parce que c'est très important. J'ai parlé avec lui, il est très triste. J'ai parlé avec son père aussi, c'est très dur pour lui. » La reprise sera au moins aussi compliquée pour son compatriote Marquinhos, mis en échec dans la séance de tirs au but face à la Croatie.