Antonio Conte prépare un sale coup au PSG

Par Mehdi Lunay

Véritable sensation de cette saison 2021-2022, Christopher Nkunku est convoité par toute l'Europe pour le prochain mercato estival. C'est le cas de son club formateur, le PSG, mais aussi de Tottenham et Antonio Conte qui en ont fait leur priorité.

Au vu du niveau stratosphérique qu'il a montré toute la saison avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku peut s'attendre à être l'un des hommes les plus recherchés de l'été. Le Français a inscrit 31 buts et délivré 20 passes décisives en 48 matches cette saison, s'ouvrant logiquement les portes de l'Equipe de France. Le PSG vise notamment à rectifier son erreur de l'été 2019. A l'époque pas beaucoup utilisé par le club parisien, Nkunku avait été vendu au RB Leipzig contre seulement 13 millions d'euros. A coup sûr, les Allemands ne le laisseront pas partir pour ce montant, rêvant même de conserver cet élément sous contrat jusqu'en juin 2024.

Tottenham veut mettre 70 millions d'euros pour Nkunku

En plus, le PSG va devoir affronter une concurrence féroce et nombreuse pour le jeune joueur natif de Lagny-sur-Marne. On compte sur les rangs le Bayern Munich, les deux Manchester, l'AC Milan et maintenant...Tottenham. Selon Fichajes, les Spurs se positionnent sur les envies de leur manager, Antonio Conte. L'Italien a souvent insisté sur le fait de renforcer l'effectif du club londonien avec des recrues à fort potentiel et Nkunku fait parfaitement l'affaire.

Christopher Nkunku, who has 31 goals and 20 assists this season, wants to leave RB Leipzig this summer - according to L'Equipe 👀 pic.twitter.com/ieKNlq3M8L — GOAL (@goal) May 4, 2022

Tottenham serait prêt à mettre 70 millions d'euros sur la table au prochain mercato estival pour attirer Christopher Nkunku en Premier League et surtout chez eux. Une somme importante pour faire plier les intransigeants propriétaires du RB Leipzig et devancer les autres écuries européennes. Toutefois, cet engouement de Conte pour Nkunku est curieux quand on sait que l'Italien veut rejoindre le banc du PSG et que le club parisien fait aussi parti des prétendants pour le Français.de 24 ans. Un jeu de dupes est lancé dans lequel le PSG espère que l'énergie mise par Antonio Conte pour recruter Christopher Nkunku profitera finalement au club parisien d'une manière ou d'une autre.