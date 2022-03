Alphonse Areola, West Ham prend le PSG de haut

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Barré par la concurrence de Navas et de Donnarumma au PSG, Alphonse Areola a trouvé le bonheur dans le prêt cet été en partant à West Ham.

En signant dans un club de milieu de tableau en Premier League, Alphonse Areola pensait être un titulaire indiscutable. Malheureusement pour lui, le champion du monde 2018 n’est pas passé devant Lukasz Fabianski dans l’esprit de David Moyes et doit se contenter des matchs d’Europa League depuis le début de la saison. Le gardien polonais sera néanmoins en fin de contrat au mois de juin et du haut de ses 36 ans, il apparait improbable qu’il prolonge à West Ham. Les Hammers auraient l’intention de promouvoir Alphonse Areola en tant que titulaire selon The Athletic. Mais comme indiqué plus haut, le gardien du Paris Saint-Germain n’est que prêté par le club de la capitale. C’est ainsi que selon le média britannique, un second prêt d’Alphonse Areola à West Ham serait dans les tuyaux.

Areola, un départ du PSG pour zéro euro ?

Sur le papier, cela ne ressemblerait pas à une mauvaise opération pour le Paris Saint-Germain, qui compte Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas à ce poste. Problème : Alphonse Areola arrivera en fin de contrat en juin 2023 avec le PSG. Cela signifie concrètement que si Paris acte un nouveau prêt d’Alphonse Areola à West Ham, le club de la capitale ne touchera pas la moindre indemnité de transfert avec son gardien de but. Le dilemme sera donc important pour les dirigeants du PSG, qui ne peuvent pas garder Alphonse Areola au vu de son salaire imposant et de la concurrence mais qui seraient bien embêtés de voir un tel joueur partir sans rapporter un centime. Du côté de West Ham, on joue évidemment de la situation au PSG dans l’espoir de récupérer Alphonse Areola pour zéro euro et d’en faire le titulaire en Premier League la saison prochaine. Le dossier ne sera pas simple à gérer pour Leonardo et pour Nasser Al-Khelaïfi…