Alerte au PSG, l'Atlético craque pour Kimpembe

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’Atlético de Madrid a pris contact avec Presnel Kimpembe.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans deux ans, Presnel Kimpembe s’est posé de nombreuses questions au sujet de son avenir. Un départ lors de ce mercato estival a été sur la table il y a quelques semaines, notamment après une offre de Chelsea. Finalement, la décision a été prise par Presnel Kimpembe ainsi que par le PSG de continuer l’aventure. Mais d’ici la fin du mercato le 31 août, il peut encore se passer des choses et selon le site Todo Fichajes, l’Atlético de Madrid est susceptible de tout faire basculer. Et pour cause, le média dévoile que Diego Simeone fait de Presnel Kimpembe sa priorité pour renforcer la défense des Colchoneros d’ici la fin du mercato estival. Une proposition qui peut potentiellement mettre le doute au défenseur du PSG et de l’Equipe de France.

Diego Simeone est fan de Presnel Kimpembe

Le média espagnol croit savoir que l’Atlético de Madrid devra débourser au minimum 40 millions d’euros pour satisfaire les exigences du Paris Saint-Germain dans le dossier Presnel Kimpembe. A ce stade des négociations, l’Atlético de Madrid n’a transmis aucune offre au champion de France en titre pour son défenseur de 26 ans. Cela étant, un premier contact a été établi entre les dirigeants des Colchoneros et l’entourage de Presnel Kimpembe, sous l’impulsion de l’entraîneur Diego Simeone. Il s’agit maintenant de savoir si l’Atlético aura les moyens de poser 40 millions d’euros sur la table cet été pour recruter Presnel Kimpembe, ou si le club espagnol reviendra à la charge l’été prochain, lorsque le prix du Parisien sera moins important, dans le cas où il n’aurait pas encore prolongé en faveur du PSG. Toutes les options sont sur la table mais une chose est certaine : l’Atlético a jeté son dévolu sur le champion du monde 2018 pour renforcer sa défense, que ce soit à court ou à moyen terme.