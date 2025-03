Al-Khelaïfi patron du foot français, l'OM et l'OL n'ont rien à dire

Dans : PSG.

Très critiqué pour son influence sur le football français, Nasser Al-Khelaïfi a reçu le soutien de Nicolas Anelka. L’ancien Parisien ne comprend pas la polémique autour du président du Paris Saint-Germain.

Sauf improbable catastrophe, le Paris Saint-Germain se dirige vers un nouveau titre de champion de France. On peut même dire que les Parisiens, compte tenu des éliminations de leurs potentiels concurrents, filent également vers un sacre en Coupe de France. Ces trophées viendraient compléter la collection mise en avant par Nicolas Anelka, bluffé par le palmarès du club francilien sous Qatar Sports Investments.

Anelka salue le bilan du Qatar

« C'est un bilan exceptionnel, a applaudi l’ancien Parisien au micro de RMC. On ne compte plus les trophées de Ligue 1, de Coupe de France. Ils maîtrisent le championnat depuis leur arrivée. Aujourd'hui, ils sont à la recherche de ce titre européen pour être au sommet. Mais depuis que le Qatar est là, c'est une autre dimension. On l'a vu avec les joueurs qui sont venus. Avant le PSG était en difficulté, depuis qu'ils sont là c'est l'un des meilleurs clubs européens. C'est vraiment un bilan très positif. »

Le Français en a également profité pour saluer les initiatives des Qataris depuis leur arrivée en 2011. « Ils ont fait pas mal d'investissements dernièrement avec le nouveau centre d'entraînement, a rappelé Nicolas Anelka. Ils essayent d'acheter le stade. S'ils n'y arrivent pas, ils vont construire un autre stade. Cela montre le niveau d'implication du Qatar. Ils ont aussi fait pas mal d'investissements dans Paris. Sur le sportif, ils sont aussi en quête de cette Ligue des Champions. Je pense que le PSG c'est un super investissement pour eux. »

Prêt à défendre le propriétaire du Paris Saint-Germain, l’ex-international tricolore a aussi joué les avocats du président Nasser Al-Khelaïfi, pointé du doigt pour son influence dans le foot français. « Il y a beaucoup de questions aussi, sur ce qui est reproché à Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. Comme quoi NAK est trop puissant. C'est normal, c'est le président du club numéro 1 en France. Avec le plus gros budget, qui est champion en titre, a-t-il réagi. Donc c'est normal qu'il soit puissant. Cela a été le cas à l'époque avec Aulas et Tapie. »

« La question c'est qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui à Nasser Al-Khelaïfi ? A mon avis cela n'a pas été reproché à Tapie et à Aulas avant. C'est très dangereux aussi de faire ça parce que si le Qatar décide de partir, cela serait très mauvais pour le championnat de France qui est déjà en difficulté. A eux de se poser la question. Pourquoi autant d'acharnement sur le Qatar et Al-Khelaïfi parce que ce n'est pas la solution », a alerté Nicolas Anelka.