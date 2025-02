Al-Khelaifi c'est le diable, La chaîne L'Equipe choisit son camp

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la bataille entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor, il n'y a pas que les supporters parisiens et lyonnais qui entrent dans la mêlée. Sébastien Tarrago a clairement choisi son camp.



Récemment ciblé par l'Olympique de Marseille, qui l'a menacé d'une plainte en diffamation, Sébastien Tarrago n'est pas du genre à trembler. Alors, évoquant le sujet très sensible du rôle de Nasser Al-Khelaifi au sein du football français, et son clash récent avec John Textor, le journaliste de L'Equipe n'a pas pris des pincettes pour dire tout le mal qu'il pensait du président qatari du Paris Saint-Germain et de Beinsports. Pour notre confrère du quotidien sportif, Nasser Al-Khelaifi a de plus en plus de pouvoir en France, mais également en Europe et cela l'inquiète terriblement. Au passage, il critique ouvertement la politique du Qatar, estimant que le patron du PSG voulait faire dans notre pays comme à Doha en réduisant au silence les critiques. Même s'il n'est pas fan de John Textor, loin de là, il salue le courage du propriétaire de l'Olympique Lyonnais.

Textor est courageux de s'attaquer à Al-Khelaifi

Dans L'Equipe de Greg, le journaliste de L'Equipe n'a pas molli. « John Textor est potentiellement dangereux pour lui-même et pour son club, surtout pour son club, alors que Nasser al-Khelaïfi est potentiellement dangereux pour le football français, voire européen. Ce n’est pas tout à fait la même chose évidemment. Moi je suis scandalisé par le poids qu’il a dans le football français et européen. Il n’est pas loin de diriger beaucoup de choses dans le football européen. L’argent achète tout, ce n’est pas nouveau. Ce que je n’arrive pas à comprendre encore, mais on le saura sans doute un jour, c’est comment il a pu avoir à ses côtés des gens comme Monsieur Caillot, comme Monsieur Nicollin. Sans doute qu’il y a des raisons qui vont apparaître au fil des années. Car sinon ça n’a aucun sens. Ils perdent sur tous les tableaux, les droits TV, ils n’ont aucune autonomie.

Nasser Al-Khelaifi, on se rend compte à travers toutes les révélations qu’il y a eues, que c’est quelqu’un qui n’accepte pas qu’on lui dise non ou qu’on ne soit pas d’accord avec lui. Parce que au Qatar ça ne marche pas comme ça, au Qatar vous ne pensez pas comme on doit penser, ça se passe très mal pour vous. Et c’est grave, ça va même au-delà du football. Vous savez les réserves que j’ai sur John Textor et sa conception du football, mais je suis ravi qu’il aille sur ce terrain et le courage qu’il a », a fait remarque Sébastien Tarrago. A ce jour, le Paris Saint-Germain n'a pas réagi aux propos du journaliste.