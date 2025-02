Akliouche au PSG, le coup de pression

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Eblouissant contre Benfica en Ligue des Champions ce mardi (3-3), Maghnes Akliouche est l’un des joueurs qui va agiter le prochain mercato. Un transfert au PSG est notamment évoqué pour le milieu de Monaco.

L’avenir de Maghnes Akliouche est au centre des débats depuis quelques semaines. En sélection, avec un choix à faire entre l’Algérie et la France, mais également en club. L’international espoirs tricolore, très courtisé dans l’optique du prochain mercato estival, vit sans doute ses derniers mois à l’AS Monaco. Le Paris Saint-Germain fait notamment partie des prétendants. Après avoir fait venir Bradley Barcola et Désiré Doué ces deux dernières saisons, le leader de la Ligue 1 souhaite poursuivre cette politique de recruter les joueurs les plus prometteurs de notre championnat et Maghnes Akliouche est assurément en haut du panier.

Cette destination serait idéale pour le milieu offensif monégasque selon Walid Acherchour, impatient de voir ce que le natif de Tremblay-en-France pourrait donner dans la capitale. « J’ai trouvé Akliouche rayonnant et resplendissant. Il y a des moments dans la saison où il a tiré la langue car il a fait les Jeux Olympiques et il n’a pas arrêté cet été. Mais ce qu’il fait dans le coeur du jeu, le coffre qu’il a avec et sans ballon, la puissance athlétique combinée à sa vista, sa qualité technique, ça fait beaucoup de bien aux yeux. Et encore, il a une très grosse marge de progression je trouve » a d'abord lancé Walid Acherchour avant de poursuivre, mettant en garde le jeune joueur sur son futur choix et lui conseillant clairement de signer au PSG.

« Il ne faudra pas qu’il aille n’importe où »

« On a le joueur vitrine de Monaco qui a été mis en vitrine. On va voir où il va aller cet été, j’aimerais bien le voir au PSG. Il va falloir qu’il trouve le bon club, que son entourage fasse le bon choix. Mais j’ai envie de voir Akliouche à l’étape au-dessus. Je pense qu’il est prêt, même s’il a encore besoin de régularité. La régularité va s’acquérir dans un club avec plus de rigueur. Il ne faudra pas qu’il aille n’importe où, ça va être intéressant de voir » a analysé le consultant de Winamax, qui espère que Maghnes Akliouche fera le bon choix de carrière dans les prochaines semaines. Monaco de son côté, risque en revanche de se montrer gourmand avec un prix qui pourrait allègrement dépasser les 60 millions d’euros pour le meneur de jeu de 22 ans.