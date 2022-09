Affaire Hamraoui : Malaise et polémique à Canal + !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les bugs et les polémiques s’enchainent pour Canal +, qui vit décidément un début de saison très laborieux.

Depuis le début de la saison, Canal + fait l’actualité et ce n’est malheureusement pas pour de bonnes raisons. Tout a commencé lors de PSG-Toulouse avec une brutale coupure lors des dernières minutes de la rencontre. Quelques jours plus tard, c’est l’affiche de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin qui a été inaccessible pendant près de 25 minutes pour 200.000 abonnés utilisant l’application MyCanal. Enfin, la chaîne cryptée a également connu des problèmes techniques l’empêchant de diffuser le « Canal Champions Cup » après la victoire du PSG contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Dimanche, une nouvelle casserole s’est ajoutée à la longue liste de Canal + et le PSG est encore dans le coup mais cette fois, il ne s’agit pas d’un problème d’ordre technique mais plutôt de nature éditorial.

La boulette de Canal + sur l'affaire Hamraoui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kheira Hamraoui (@kheirahamraoui)

Et le sujet était très sensible puisque le Canal Football Club débattait de l’affaire Hamraoui, qui a connu un véritable coup de théâtre ces derniers jours avec la mise en examen ainsi que l’incarcération d’Aminata Diallo, coéquipière de Kheira Hamraoui au Paris Saint-Germain. Quatre autres personnes ont été mises en examen et durant l’émission, Hervé Mathoux, le présentateur du Canal Football Club, a laissé entendre que le mari de Kadidiatou Diani, par ailleurs agent de Marie-Antoinette Katoto, figurait parmi les personnes mises en examen. Ce qui n’est finalement pas le cas d’après Hervé Mathoux, obligé de se corriger lui-même sur Twitter. « Correction sur l’info donnée au CFC ce soir contrairement à ce qui a pu être compris, le compagnon de Kadidiatou Diani et conseiller de Marie-Antoinette Katoto ne fait pas partie des personnes aujourd’hui mises en examen dans le cadre de l’agression subie par Kheira Hamraoui. Dont acte » a précisé le journaliste, dont l'information erronée fait tout de même très mauvais genre sur ce sujet brûlant. Une boulette de plus à mettre à l’actif de Canal +… De son côté, le compagnon de la joueuse du PSG a laissé entendre qu'il pourrait porter plainte pour diffamation et a fermement nié toute implication dans cette affaire par le biais de son avocat.