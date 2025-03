Adieu Paris, Nasser Al-Khelaifi enrage vraiment

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est dans une forme étincelante depuis le début de l'année 2025. Nasser Al-Khelaïfi est plus qu'heureux avec le nouveau projet mis en place avec Luis Enrique et n'envisage pas du tout de quitter le club de capitale.

Tout va bien au PSG avant la réception de Liverpool mercredi soir au Parc des Princes pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale a pulvérisé le LOSC ce samedi soir en Ligue 1 pour se mettre encore un peu plus en confiance. Les hommes de Luis Enrique rassurent donc et évitent également de rentrer dans des polémiques inutiles. C'est aussi le cas de Nasser Al-Khelaïfi. En plus de devoir gérer les critiques de ses homologues concernant les droits tv, le président du PSG doit aussi faire face à une mise en examen dans le cadre de l'affaire Arnaud Lagardère. D'ailleurs, après cette dernière, pas mal de rumeurs commençaient à indiquer que le Qatar envisageait de se retirer du club parisien, lassé d'être victime de la France. Que les fans parisiens se rassurent, ce n'est pas encore au programme.

Le Qatar en a marre de la France, pas du PSG

Ces dernières heures lors de quelques mots échangés avec Bild, NAK a en effet indiqué concernant l'avenir du Qatar en France : « Il n'y a absolument aucune réaction à ces procédures, car elles sont complètement absurdes. (...) Si l'on regarde le traitement réservé aux entreprises et aux personnes qataries en France, oui, ce n'est pas objectif. Et si on regarde bien, depuis plusieurs années nous nous désengageons progressivement pour investir dans des environnements plus accueillants et équitables ». Si le PSG n'est donc pas menacé pour le moment, cela sera un peu différent pour la France. Des pertes d'investissements toujours dommageables, surtout pour un pays en manque de liquidités.