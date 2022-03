Accord PSG-Dembélé, le Barça sent le piège

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Où jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Peut-être bien au PSG à en croire les médias espagnols et le FC Barcelone qui craignent que tout soit bouclé avec le club parisien. Dans les faits, les choses semblent plus complexes.

Ousmane Dembélé a enfin retrouvé un quotidien de footballeur avec le FC Barcelone en ce début d'année 2022. Le champion du monde français enchaîne les matches et les très bonnes prestations avec les Blaugranas tandis que les blessures l'épargnent en ce moment. Toutefois, le cas de l'ancien rennais reste un sujet de préoccupation en Catalogne. Dembélé n'a pas prolongé son contrat avec le Barça qui court jusqu'en juin prochain. Plus les semaines passent, moins l'optimisme règne du côté barcelonais. Dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, on craint même que les Parisiens n'aient réussi à obtenir sa signature pour le prochain été.

Dembélé est-il déjà au PSG ? Ce n'est pas aussi simple

Selon le quotidien espagnol AS, on indique que des sources proches du club catalan parlent d'un engagement imminent d'Ousmane Dembélé avec le PSG. Une perspective qui plomberait le moral des dirigeants catalans au vu des récentes performances du Français. Ce dernier a retrouvé un professionnalisme et un niveau qui étaient attendus depuis longtemps au club. Auteur d'un but et sept passes décisives dont deux lors du dernier Clasico, Dembélé fait le bonheur de Xavi qui n'avait pas hésité à parler du potentiel « meilleur joueur du monde à son poste » lors de son arrivée sur le banc catalan. Des paroles qui avaient aussi pour but de le faire prolonger, en vain.

Ousmane Dembele has agreed to join PSG in the summer, according to AS 👀 pic.twitter.com/sQVW2lxIXu — GOAL (@goal) March 26, 2022

Des mots puis des menaces de l'écarter du groupe professionnel n'avaient pas suffi et on craint maintenant un départ imminent du joueur. Si AS a émis cette idée bien présente dans les esprits blaugranas, le journal espagnol estime aussi que des éléments peuvent invalider ce transfert. Tout d'abord, l'implication récente de Dembélé avec le Barça avec son impact dans le jeu et sa motivation qui laissent espérer qu'une prolongation n'est pas exclue. Le fait aussi qu'il a la confiance de son entraîneur, qu'il doit reprendre sa place en Bleu en vue du Mondial au Qatar et qu'il clame dans le vestiaire n'avoir encore signé nul part. Enfin, la situation floue qui entoure le PSG avec le possible départ de Leonardo voire de Nasser Al-Khelaifi peut jeter le trouble sur la signature d'Ousmane Dembélé à Paris. C'est donc peut-être le début d'un nouveau feuilleton qui s'annonce entre le club parisien et le FC Barcelone au mercato.